Gran Hermano, Jill Cooper violó las reglas del programa: esto es lo que hizo

Jill Cooper Recientemente ingresó al mecanismo del juego. Hermano mayor Pero ya hay rumores en Internet sobre su comportamiento.

De hecho, la semana pasada la presentadora de televisión hizo su entrada. casacon Giampiero Mogini Y Mirko Brunetti. Sin embargo, poco antes ya llevaba un tiempo en los titulares Su comentario se encuentra debajo de una publicación de su colega Justine Mattera en la que comentó sobre la comparación. entre Beatriz Luzzi Y Gene Alejandroy sesgo hacia este último.

Después del episodio final emitido anoche Jill Cooper Ella afirmó explícitamente que entró sin preferencia por ningún bando. Eso es lo que le iba a decir directamente a Almendracomo se informó Bicy.it:

Lo que estás haciendo no es bueno. Vine aquí con integridad y no tomé partido. Las palabras tienen peso. Escucho lo que dices contra Giselda. ¿Puedes decir las palabras que quieras y deberían aceptarlas? ¡Le dije a Angélica que era un gato muerto!

Pero al mismo tiempo, nuevamente anoche después del episodio, Letizia Beatriz Hablando con Anita Olivieri Reconoció algunas de las declaraciones de la locutora, que dedicó su vida a la aptitud física, en referencia a una conspiración… Hermano mayor Favor Beatriz. Aquí están sus palabras:

Para confirmar esto, ella misma dijo algunas cosas. cobre ¿Quién hubiera declarado:

Es mejor salir del juego que ser difamado. Alguien así realmente me asusta. Seré su próxima víctima. Sí, soy la próxima persona en saltar y mentir. Y no puedo soportarlo, simplemente no puedo. Porque también trabajo en centrarme en la honestidad que es mi cualidad. Empezarás a decir mentiras sobre mí y no lo permitiré. Lamentablemente me iré de aquí para no ser difamado.