Gran ganancia de 101 millones de euros. Este es el lugar

Maxi gana SuperEnalotto y alcanza el puesto número 6 con más de 101 millones de euros En la competición del viernes 10 de mayo. Es la cantidad estelar que gana el afortunado jugador en el penúltimo sorteo de la semana. El billete ganador se jugó en Nápolesen el estanco de la antigua calle Toledo vía Roma, en el número 410. Estos son los números sorteados en el 74º concurso SuperEnalotto: 6, 20, 40, 55, 71, 80. Comodín: 12. SuperStar: 75. El día siguiente El premio mayor baja a 19.400.000 euros.

Es la primera victoria por seis puntos de 2024. Es la novena victoria más alta jamás concedida en la historia del juego. Campania confirma que es la región más afortunada con 20 premios importantes. El premio mayor lo ganó un billete de sólo 2€. En el partido de esta noche se han otorgado 115 premios mayores desde el nacimiento de SuperEnalotto hasta la fecha.

El último «6» valorado en 85,1 millones de euros se acuñó en Rovigo el 16 de noviembre de 2023 con un billete valorado en 3 euros.. El 10 de junio de 2023, con un billete de sólo 1 euro, se ganó el premio mayor de 42,5 millones de euros en Teramo.

Sin embargo, el 25 de marzo de 2023, por primera vez se ganó online en Sisal.it un premio mayor valorado en más de 73,8 millones de euros. El segundo premio mayor otorgado en 2023 se ganó con una apuesta online de sólo 2 €.

Sin embargo, el premio mayor récord de más de 371 millones de euros, el premio más alto otorgado en los 25 años de historia de SuperEnalotto, lo consiguieron el 16 de febrero de 2023 90 ganadores a través de Bacheca dei Sistemi. El sistema repartió 90 premios valorados en unos 4 millones de euros cada uno por toda la península.

Vendedor de tabaco: “Ojalá el ganador se acuerde de nosotros y venga”

“Acabamos de enterarnos de la victoria y ahora me escriben por WhatsApp – explica a Agipronews el propietario del estanco, Salvatore Gaspari -. Esta es la noticia que nos hace muy felices.. ¿Tienes alguna idea de quién podría ser el afortunado? “Estamos en una zona muy turística y mucha gente viene a jugar aquí todos los días, por lo que es imposible saber quién es el ganador”.

No es la primera vez que se consigue un gran triunfo en el estanco de Via Toledo: “Ha habido muchas victorias – explica Gasparri – Hace seis o siete años se consiguieron otro millón de triunfos en SuperEnalotto, pero evidentemente no «. Nunca ha habido una gran victoria». «Victoria similar».¿Mensaje al ganador? Ojalá se acuerde de nosotros y aparezca.“El empresario dice a Agipronews.

A continuación se muestra una clasificación de las 10 mejores victorias en la historia de SuperEnalotto.

1 – 371,1 millones de euros el 16/02/2003 – Bacheca dei Sistemi – 90 acciones.

2 – 209,1 millones de euros el 13/08/2019 – Lodi (LO);

3- 177,7 millones de euros el 30/10/2010 – Bacheca dei Sistemi – 70 acciones.

4- 163,5 millones de euros el 27/10/2016 – Vibo Valentia (VV);

5- 156,2 millones de euros el 22/05/2021 – Montaboni (FM);

6- 147,8 millones de euros el 22/08/2009 – Pannone (Sra.);

7- 139 millones de euros el 09/02/2010 – Parma (PR) y Pistoia (PT);

8 – 130,2 millones de euros el 17/04/2018 – Caltanissetta (Cl);

9 – 101,5 millones de euros el 10/05/2024 – Nápoles (NA);

10- 100,7 millones de euros el 23/10/2008 – Catania (CT). 11- 94,8 millones de euros el 19/05/2012 – Catania (CT).

Precio del billete

El boleto mínimo en el concurso SuperEnalotto incluye 1 columna (1 conjunto de 6 números). Sin embargo, la apuesta máxima incluye 27.132 columnas y se puede ejecutar mediante sistemas Carat, donde las cuotas únicas están disponibles por 5 €, con la participación de un gran número de jugadores que tienen derecho a una parte de las ganancias. Por cada billete, cada juego cuesta 1 euro. La opción de añadir un número Superstar cuesta 0,50 céntimos.

La apuesta mínima en el billete es de 1 columna que con Superstar cuesta 1,5€. Si juegas en varias columnas, simplemente multiplica el número de columnas por 1,5 para averiguar el coste total del juego.

¿Qué puntajes ganadores?

En SuperEnalotto, ganarás con puntuaciones de 2 a 6, incluido 5+. El tamaño de los premios también está relacionado con el premio mayor general. Generalmente:

– Cuando adivines dos números, ganarás unos 5 euros;

– Adivinando 3 números, ganas unos 25 euros;

– Cuando adivines 4 números, ganarás unos 300 euros;

– Adivinando 5 números, ganas unos 32 mil euros;

– Acertando 5 números + 1, ganas aproximadamente 620 mil euros.

La combinación ganadora de hoy

Es posible comprobar las ganancias a través de la aplicación SuperEnalotto. Para verificar cualquier cupón que se haya ejecutado en el pasado y que no haya sido verificado, están disponibles Archivo en línea que contiene números y premios de los últimos 30 sorteos..