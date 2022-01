Gran Bretaña, recuperada tras más de 300 días de covid- Corriere.it

Desde Edición en línea

Se consideró que el paciente había tenido la convalecencia más larga: fue hospitalizado el día de Navidad de 2020 y casi muere dos veces. Ahora puedo caminar un máximo de 15 minutos.

me quedé cinco semanas En coma de drogas Dos veces, su condición empeoró hasta el punto en que no pudo sobrevivir. El pulmón izquierdo se ha colapsado por completo y un tercio del pulmón derecho. Los médicos ya habían llamado a su esposa Hayley, Le permite desconectar el ventilador que lo mantuvo vivo. En total, permaneció 8 meses en cuidados intensivos. Después de liberarte de ese estado de inconsciencia, pasa por los demás Dos bajo observación. Andrew Watts, de profesión Taxista y padre de dosNo estaba vacunado en el momento en que contrajo el virus porque el medicamento aún no había sido aprobado.