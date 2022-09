Google le dio accidentalmente $ 250,000, pero nadie de la compañía se presentó para pedir que se los devolviera.

Después del accidente, el tipo intentó durante mucho tiempo ponerse en contacto con el gigante tecnológico, pero fue en vano. La intervención de la prensa rompe el punto muerto

sin respuesta

La historia nos recuerda lo que el pasado junio Había visto a un trabajador chileno recibir por error 330 veces su salario. Pero si la persona en cuestión en esa ocasión decide dejar de estar disponible, en este caso Carrie Inmediatamente escribió a la empresa para devolver el importe impagado. No cabe duda de que es una obra encomiable, pero para su gran sorpresa solo le siguió uno silencio inexplicable. “Han pasado más de tres semanas desde que Google me envió por error $249,999”, dijo en Twitter el miércoles 14 de septiembre. Pero aún no he tenido noticias del ticket de soporte.De ahí la pregunta con muchas etiquetas en el perfil del gigante tecnológico: “Google, ¿hay alguna forma de comunicarse?” Y un chiste entre paréntesis: “No hay problema si no los quieres de vuelta…«.