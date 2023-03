Golpe de González y Cabral Pioli

23:33

Commisso: «Mis delanteros ya han marcado 21 goles»

El presidente de la Fiorentina, Rocco Commisso, se muestra emocionado al final del partido: “Quiero agradecer a la afición que estuvo muy bien: llenaron el estadio y marcaron un récord de asistencia. Nos dijeron que no podíamos ganar a los grandes jugadores y se lo negaron todo”. dijo Ladson. Luego habla del jefe morado. Cabral y JovicCompáralo con Vlahović. «Nuestros delanteros son fuertes, han sido criticados, pero gracias a Dios hay un presidente como yo que cree en estos jugadores. Si haces cuentas, te das cuenta de que gastar 15 millones en dos jugadores que marcan 21 goles fue una ganga».. Fiorentina participa en la Liga de Conferencias el jueves: «No me iré a América, así que me mantendré cerca del equipo. ¿Astori? No estaba aquí cuando sucedió. El hermano de Davide estuvo cerca de mí hoy. Este partido está dedicado a él. Estaba en el campo con nosotros y ayudó a vencer al Milan».

23:24

Pioli: «Hay muchas cosas que hay que arreglar»

El técnico rossoneri comenta la derrota ante la Fiorentina en los micrófonos de Dazn: «No me gustó el primer tiempo. La Fiorentina estuvo más fuerte que nosotros y más atenta. También empezamos mal el segundo tiempo, luego el penalti nos despertó, y es una pena que desperdiciáramos ocasiones en cuanto ellos se adelantaron». «En general, Fiorentina. Jugamos mejor que nosotros. Corrimos mucho, pero no fuimos coherentes ni agresivos. Hay muchas cosas que deben arreglarse». Pioli expulsa al Tottenham: «No estaba pensando en la Liga de Campeones, sería fácil decirlo. No hicimos ese tipo de actuación porque estábamos pensando en el Tottenham. No pudimos poner nuestra energía habitual en el campo. Fiorentina jugó mejor que nosotros

23:14

Español: «Necesitábamos una victoria así»

vicenzo italiano, El entrenador de la Fiorentina comenta sobre el éxito de Dazn:Necesitábamos una victoria como esta. Los chicos fueron increíbles. Es una pena por el gol encajado al final, pero fue una victoria bien merecida. Los chicos hicieron un gran partido. atacantes? Cabral ha sido premiado por su juego en los últimos partidos. Está en un momento positivo, está bien físicamente, está en el juego, está jugando para el equipo y se merece jugar. También me alegró ver a Jović que, al tomar el relevo, nos hizo ganar el partido. Si esta es la mentalidad, entonces en los últimos meses podemos deshacernos de una gran cantidad de complacencia».

22:44

90+6 pitido final: Fiorentina venció 2-1 al AC Milan

Después de un minuto extra de tiempo extra, Di Bello envía a todos al vestuario. Fiorentina venció 2-1 al Milán.

22:42

90+5′ – Gol de Theo Hernández

En una de las últimas acciones del partido, el Milan se fue al fondo con Theo Hernández, que disparó con fuerza con la zurda y superó a Mignan.

22:37

90′ – Cinco minutos de prórroga

Jugamos hasta el minuto 95. El árbitro tiene cinco minutos para recuperarse. Mientras tanto, hay dobles cambios en la Fiorentina: en Barak y Sutil, fuera de Amrabat y González.

22:34

87′ – Doblete de la Fiorentina: Jovic

Doblete Fiorentina, al final de un gran trabajo. Dodò ofrece asistencia de besos a Lovitch, quien supera a Mignan en clavados.

10:30 p.m

82′ – Último cambio para el Milán

Pioli enumera a Adli en lugar de De Katelaere. El último cambio de los Rossoneri.

22:28

80′ – Doble sustitución de Fiorentina

Entran los italianos Jovic y Castrovilli en lugar de Bonaventura y Cabral. El delantero brilló de inmediato con un cabezazo, que Mignan rechazó.

22:27

79′ – Amarilla para Kalulu

Kalulu no está de acuerdo con Nico González. De Bello (que previamente había amonestado a Italiano por las protestas tras la imposición de un penalti al Milán), sacó la tarjeta amarilla.

22:24

77′ – Falta de Di Bello: ataja Var

De Belo sanciona penalti al Milan por una supuesta mano de Cabral. Sin embargo, estaba claro que el viola había cabeceado el balón. Farr recuerda al manager del partido, quien, luego de revisar las fotos, vuelve a tomar su decisión.

22:20

73′ – Nuevas potencias en el campo

El italiano Ranieri reemplaza a Biraghi. Pioli responde con Saelemaekers para Messias (reservado).

22:17

70′ – Tarjeta amarilla para González

Tarjeta amarilla para Nico González por falta en el centro del campo.

22:15

68′- el dodo peligroso

Gran jugada de Dodò, que vuela a la derecha y dispara: Bloquea Maignan.

22:12

65′ – Triple cambio de Pioli: Aquí está Ibra

Tres cambios en los rossoneri: Entran Pioli Ibrahimovic, Bakayoko y Origi, por Giroud, Rebic y Benasser.

22:05

58′ – Milagro de Terracciano sobre Teo Hernández

Theo Hernández pasó por la izquierda pasando a Dodi y apareció frente a Terraciano: un final poderoso pero central. El portero ataja un tiro de esquina. En la continuación de la acción, Ikoni vio tarjeta amarilla por una falta en el borde del área.

22:02

55′ – Rebek es peligroso

El Milan sigue siendo peligroso: Rebic lo intenta desde la frontal del área. La conclusión fue bloqueada en dos etapas por Terracciano.

21:58

51′ – Reacción del Milan: Giroud es peligroso

El Milan fue inmediatamente peligroso con Giroud, que guió a Terracciano desde corta distancia.

21:56

49′ – Avance de la Fiorentina: Nico González

Nico González abrió el marcador, sacando a Mignan del punto de penalti. El argentino disparó con frialdad desde los once metros, desviando el disparo por la izquierda del portero rossoneri.

21:54

47′ – Penal a favor de Fiorentina

Tomori extiende a Ikuni en el área penal. De Belo no duda y dedica el penalti a los locales.

21:53

46′ – Comienza la segunda parte

La segunda mitad de Fiorentina Milán comienza sin sustituciones. Entre los rossoneri, Zlatan Ibrahimovic calentó en la primera parte.

21:34

45+1 – Termina el primer tiempo

Los equipos descansan en el Stade Franchi y la primera parte termina 0-0. Una gran oportunidad para la Fiorentina con Bonaventura, mientras que los rossoneri aparecían con Giroud.

21:32

45′ – Messias es peligroso

Gran salida de De Ketelaere, que superó a Dodò y metió un bonito disparo por el centro para Messias, que cabeceó (y desde corta distancia) y lo devolvió.

21:22

35′ – Tarjeta amarilla para Messias

Tarjeta amarilla para Messias, que se cuela en Biraghi. Un gran riesgo para el ala rossoneri.

21:19

32′ – Jiro intenta rápido

Magnífico remate de Giroud, que aprovecha un centro de Bennacer y dispara hacia la portería de Terracciano: el portero de Viola detiene en dos carreras.

21:14

27′ – Bonaventura está a un paso de la punta

Fuerte ocasión para la Fiorentina: Bonaventura rompe y patea desde el punto de penalti: Mignan desvía pero no logra detener; Tomori pisa la línea y logra barrer.

21:07

20′ – Minián responde a González

Doble intento (dentro de un minuto) de Nico González. En ambas ocasiones Mignan rechazó los intentos del delantero argentino.

21:00

13′ – Se trata de defender a Astori

El homenaje de la franquicia a David Astori. El excapitán de Viola, que vistió la camiseta número 13, falleció el 4 de marzo de 2018. Con un ictus en el minuto 13, el estadio le rindió homenaje. Pasión y pasión en torno a Franchi. Stefano Pioli, quien entrenó a la Fiorentina en 2018, se mostró particularmente entusiasmado.

20:59

12′ – Mignan salva a Bonaventura

La falta, desde el borde del área, la saca Bonaventura: Maignan corre al primer palo y corre hacia los tapones.

20:58

11′ – Tarjeta amarilla para Theo

Falta de Thiao, que perdió el balón en la preparación y luego tuvo que cometer una falta sobre Cabral: tarjeta amarilla y falta peligrosa para la Fiorentina.

20:52

5′ – La Fiorentina es peligrosa

Primera oportunidad de la Fiorentina: González se libró de un tiro de esquina e intentó coordinar desde dos pasos: la defensa del Milan respondió a los pies de Bonaventura, que no pudo patear.

20:47

1′-vamos

Arrancó la Fiorentina Milán, en memoria de Davide Astori, quien falleció el 4 de marzo de 2018. Gran parte de las pancartas y cánticos de Franchi están dedicados al excapitán viola.

19:40

perfiles oficiales

florentino (4-3-3): Terracciano; Dodi, Martínez Quarta, Igor, Biraghi; Buenaventura, Amrabat, Mandrágora; González, Cabral, Ikoni. entrenador: Italiano.

Milán (3-4-2-1): Mignan; Kalulu, Theao, Tomori; Messias, Tonali, Benasser, Theo Hernández; D. Calderería, Rebeck; Jerrod. entrenador: clavijas.

mandar: De Bello de Brindisi. asistentes: Mukhtar Palermo. cuarto hombre: bolsas. ratón: orinar. Avar: zoverly.

19:30

Curiosidades de la Fiorentina Milán

El Milan ha ganado sus últimos dos partidos de la Serie A contra la Fiorentina y podría tener una racha de victorias más larga contra Viola en la competición por primera vez desde 2008-11 (siete en este caso). El Milan ha marcado en ocho partidos consecutivos de la Serie A contra la Fiorentina, mientras que Viola ha ganado solo tres de sus últimos 16 partidos en casa (6E, 7D) en la Serie A contra el AC Milan.

Florencia, Estadio Artemio Franchi