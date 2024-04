Gol anulado y ese penalti que no todos dan

Piccinini, un ingeniero de construcción que gobernaba desde 2003, cumplió 41 años en septiembre Una elección un tanto sorprendente por parte de Rocky Udinese-Inter, partido de primera categoría que cerró la jornada de la Liga italiana el lunes por la noche. Veamos cómo sonó el pitido de Forlé en el Dacia Arena.

Haga clic aquí para ver lo más destacado del partido Udinese-Inter

La historia de Piccinini con Udinese e Inter

En total, en los partidos anteriores contra los bianconeri se registraron 4 empates, 2 victorias y 2 derrotas. Jugó 3 partidos anteriores con el Inter, con dos victorias y un empate en 2020 ante el Parma. El primer y único episodio de esta temporada regresa a Gran victoria de los chicos de Inzaghi, 4-0 En Salernitana el pasado mes de febrero.

El árbitro amonestó a 3 jugadores

Con la ayuda de los asistentes Vivenzi y Cecconi, Baroni desempeña el papel de IV Man. Farr confió a Sera Y como Aureliano AVar, el árbitro amonestó a tres jugadores, dos de ellos del equipo de Inzaghi, y ambos fueron amonestados: Pereira (U), Pavard (I), Martínez (I). Prórroga: Primera parte 3' Segunda parte 7'

Udinese-Inter, situaciones a cámara lenta

Estos son episodios cuestionables. En el minuto 10, contacto entre Demarco y Ehizibo en el área del Udinese: el empujón para señalar el penalti fue demasiado ligero, bien hecho Piccinini. Un minuto después, el VAR controló una mano de Pigol en el siguiente córner. El brazo está pegado al cuerpo, puedes continuar. En el minuto 48, el gol de Carlos Augusto fue anulado por fuera de juego de cabezazo de Lautaro. El control del VAR también examinó la mano de Christensen tras un pase de Toro: Se consideró que el brazo estaba en posición normal. Comparado con el cuerpo de un jugador del Udinese en fuera de juego. En el minuto 54 hubo una intervención tardía con una atrapada alta de Okoy sobre Thuram. Para Piccinini no hay dudas: un breve control del VAR confirma la decisión del director del partido: es penalti.

Para Marelli, las decisiones de Piccinini fueron acertadas

Luca Marelli lo explica. El experto de Dazn parte del gol anulado: «Un control muy complicado, de hecho hubo un toque en el brazo de Christensen con el brazo derecho, que estaba muy pegado al cuerpo y en posición natural. Luego hubo situación de fuera de juego para Carlos Augusto». , que al menos estaba en fuera de juego con la pierna izquierda». Marrelli también promociona al árbitro del tiro penal: “Ciovi también dijo que la salida de Okoye fue apresurada, pero hoy hubo La diferencia con otros casos: El portero del Udinese nunca ve el balón. Este es uno de esos penaltis que se sancionan en el campo, si Piccinini no pita, el VAR no interviene.

Thuram salta desde el principio y Okoye se lanza hacia él: la fuerza no vale para el VAR, es un penalti que aún cabe porque Okoye nunca ve el balón. La opinión de Luca Marelli no coincide con la del exdelantero Luca Toni, que aclaró su punto de vista desde los estudios «Supertele»: «En mi opinión Hay un poco de confusión. A veces se conceden sanciones y otras no. Hablamos del partido de Florencia con Nzola Sommer, del partido de Milk, del Lecce-Roma con Zalewski… Se tomaron decisiones diferentes en comparación con el partido Udinese-Inter”.