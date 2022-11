God of War Ragnarok, 6/10 ¿Sobre la última versión de EDGE? era falso [aggiornata] – Multijugador.it

Dios de la guerra Ragnarok Ha sido reseñado en el último número del English Journal bordeSolo uno se lleva a casa 6/10? en realidad era un articulo falsificadoAdemás, por la misma persona que hizo exactamente lo mismo hace cuatro años con la clase anterior.

Imagínese que la información sobre la revisión falsa de God of War Ragnarok provino de una copia digital de EDGE que terminó en manos del usuario prematuramente, prácticamente todo el foro de ResetEra, que también conoce las posturas muchas veces controvertidas de la revista inglesa, suponga que la noticia era cierta y muchos de los diarios hicieron lo mismo, incluido el nuestro.

Pedimos disculpas por provocar una discusión larga y animada sobre lo que resultó ser una falsificación. De hecho, el próximo número de EDGE aún no se ha votado (hemos estado esperando la lista completa de reseñas para incorporarlo en las noticias) y, por lo tanto, no sabemos cómo se calificará God of War Ragnarok. Quizá, quién sabe, saque un 6/10.

Recordarás que IGN Korea le dio al juego la misma calificación, lo que generó controversia hasta el punto de generar amenazas de muerte para el crítico, pero esta vez imaginamos que las cosas serán diferentes, porque EDGE es bien conocido por expresar Revisiones posterioresdigamos asi.

En el caso de God of War Ragnarok, el trabajo de la obra maestra fue celebrado por las voces de la prensa internacional, con A.J. Metascore es actualmente 94 Lo que deja pocas dudas sobre la calidad excepcional de la exclusiva de PlayStation que llegó a las tiendas el pasado 9 de noviembre.

Como si eso no fuera suficiente, la respuesta de la multitud también fue elocuente, con God of War Ragnarok siendo el mejor lanzamiento absoluto de cualquier primera fiesta en PlayStation, y bien puntuado. 5,1 millones de copias vendidas durante la primera semana.

Sin embargo, ¿cuáles son los crítica ¿Qué tiene en mente la revisión de EDGE para el juego? Se habla de muchas buenas ideas, algunas mal ejecutadas, y de una estructura muy fragmentada, muy alejada de la idea de un verdadero mundo abierto y con abundancia de misiones de búsqueda para completar el número.

El autor del artículo también habla de Fecha Por ambiciosos pero indecisos que sean los temas, presagian una colisión con la acción en pantalla, mientras que la jugabilidad a menudo se vuelve repetitiva.

Encuentra un punto de vista completamente diferente en nuestra revisión de God of War Ragnarok.