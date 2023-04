Giulia Salemi, reencuentro con las competidoras de GF Vip de negro y cazadora de cuero

Giulia Salemi organizó una reunión con los competidores de GF Vip unos días después de que terminara el reality show. Para la ocasión, se centró en el estilo oscuro con un vestido corto y una chaqueta de cuero.

Séptima edición de Gran Hermano VIP El lunes pasado terminó y la victoria de Nikita vio al retador obtener una victoria sorprendente. julia salemi Fue uno de los logros más importantes del programa, y ​​era Alfonso Signorini quien tanto la deseaba a su lado como trabajadora social, y en base al éxito alcanzado, las expectativas no defraudaron. Ahora que el experimento terminó, la influencer no pudo evitar ‘recapitular’ y compartir un mensaje realmente conmovedor en las redes sociales. Sus palabras fueron:Ahora que el viaje ha terminado, me despierto, respiro y me doy cuenta de que mis bolsillos están llenos de cosas que contar, experiencias que atesorar, y a través de las cuales empiezo de nuevo a superarme como persona y como profesional.Por ello, no es de extrañar que anoche quisiera organizar una reunión con varios contendientes, con el fin de rastrear con ellos algunos de los momentos más divertidos de este periplo.

Giulia Salemi, estilo glamuroso en GF Vip

En el escenario GF Vip, Giulia Salemi cautiva a los fans con su glamuroso look, desde vestidos negros transparentes hasta minivestidos con un estilo primaveral, hasta el glamuroso body definitivo, ahora que ha vuelto a la vida cotidiana normal que no ha tenido. Renunció a su pasión innata por la moda. Lo demostró durante un reencuentro con las concursantes del reality show, durante el cual mostró su mejor estilo en cuanto a estilo se refiere, pero se veía mucho más atrevida que cuando desfilaba en el escenario de Canale 5. Nada de maxifaldas, escotes pronunciados o tops que le salieran del ombligo. Prefería la sencillez de un vestido corto ceñido y oscuro.

La mirada oscura de Giulia Salemi

Lo que marcó la diferencia en el atuendo simple y monocromático de Giulia Salemi fueron los accesorios, todos en total black. Combinó el mini vestido con un par de tacones de cuero, lo completó con una chaqueta de cuero de gran tamaño y modeló las uñas para ser exactos con las cuerdas en las mangas. Lo usó desabrochado para revelar el traje a juego. Pelo suelto y sedoso, maquillaje cuidado hasta el más mínimo detalle y un smartphone siempre a mano para captar los momentos más destacados de la velada: la influencer llevará siempre en el corazón su experiencia GF Vip y por ello no pudo evitar organizando un aperitivo con todos los competidores que más amaba.

Giulia Salemi de negro en GF Vip 7: el vestido lleva una joya de cocodrilo a modo de cinturón