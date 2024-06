Giulia De Lellis, Nothing But Giano: «Volveré con Andrea Damante»

Julia de Lellis Hizo algunas declaraciones sobre su exnovia ANedria Damanti. De hecho, durante una de las entrevistas le preguntaron con quién volvería a estar si la obligaran, y su ex Jevina respondió como DJ.









Giulia De Lellis y la revelación de Andrea Damante (después de Giano del Bufalo)

después de estar con carlo beretta Luego de dejar atrás la relación que unió a Giulia De Lellis con Giano del Bufalo, el hermano de la actriz más famosa Diana del Bufalo. Pero esta última relación parece haber fracasado a pesar de que no hay confirmación ni negación. Al final de su relación con el vástago de la familia propietaria de la famosa empresa armamentista, la locutora fue vista en un club con Andrea Damanti. Pero luego se descubrió que su relación era solo de amistad.

Poco antes Julia de Lellis Participó en una entrevista en un podcast llamado charla de ruleta Entre las diversas preguntas que respondió había una que decía: «Si tuvieras que elegir volver con tu ex, ¿quién sería y por qué?» Antes de dar la respuesta tan esperada De Lilis Quería recalcar que no volvería con su exmarido a menos que la obligaran. Su respuesta fue: «Claro, porque el juego lo exige… Supongo que porque estoy indeciso entre dos nombres, uno de los cuales es un poco más sensible. Hay una pequeña situación como esta, no puedo…”. La ex Jevina anunció generando un poco de anticipación entre sus fans y luego agregó: «Hagamos feliz a mucha gente y hagamos este ‘Damilis Return’. Nos conocemos de toda la vida y lo estamos intentando una y otra vez. Ya sé cómo será estar con él. Cada vez que divertirnos y redescubrirnos a nosotros mismos.» […] «Están bromeando, deberían haberme preguntado».





La historia entre Giulia De Lellis y Andrea Damante