Giulia Cavaglia pierde el vuelo y salta, comentario de Selvagia Lucarelli

En las últimas horas, algunos de sus videos han desatado la discusión. julia cavaliaex tronista hombres y mujeres.

La influencer, que regresa a Italia desde Barcelona, ​​dijo que le negaron subir al avión por un retraso de tres minutos. Luego, desde el Aeropuerto de Barcelona, julia Se permitió un arrebato largo y estruendoso, que eligió compartir con sus seguidores, y luego se arrepintió.

De hecho, uno de historias de instagram a cualquiera cavaglia Posteriormente se eliminó de su perfil una explicación de lo sucedido. Sin embargo, de inmediato los usuarios grabaron el video en cuestión, en el que el ex tronista entre lágrimas explicaba:

Básicamente, sucedió que estábamos aquí con el vuelo de Vueling, llegamos a la puerta cuatro minutos tarde. ¡Y no nos dejan pasar! Es decir, no nos dejaron llegar tres minutos tarde a la puerta, ¡tres! La gente todavía está allí. Ahora estoy presentando una petición contra Vueling, ¡me quedo sin palabras! ¡No puedo hablar!

En esto historias de instagramluego rescindido, lex tronista también escribió: “eres despreciable”, etiquetó el perfil social de la aerolínea. Luego de eso, ella continuó compartiendo videos criticando a la azafata que le impidió ingresar a la puerta de embarque, así como en contra de Vueling.

Solo digo que no quiso darme su nombre y apellido para escribir una carta de advertencia a Vueling. ¡La anfitriona no quiso darme su nombre y apellido! Esto demuestra la calidad del servicio de Vueling y la calidad de los operadores de Vueling. Realmente felicitaciones. Lo hice bien. Todavía hay gente esperando el vuelo que aún no ha salido. El avión todavía está fuera, el vuelo todavía está aquí, todavía no ha salido, y si todo va bien también llegará tarde, porque se suponía que saldría el 40 y aún no ha salido.