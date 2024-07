Giovanna Civitello, su duro comentario llegó al aire: “No sirve de nada” | Clerici ha decidido

Giovanna Civitello seguirá en Is It Always Midday? El comentario de que es inútil podría dar la respuesta.

Durante algunos años Giovanna Civitello el es parte del elenco siempre es mediodíael programa de cocina más querido del amado Antonella Clerici.

A diferencia de otros huéspedes habituales, son bastante atentos. no cocinaPara aclarar los platos preparados y brindar asesoramiento.

esposa Amadeo Liderando la columna Él gira y se va, que acompaña a los espectadores por toda Italia en un viaje enogastronómico para descubrir los mejores festivales culinarios. De vez en cuando es estudiante. Daniele Bersegani, Prueba la estufa.

Pero ahora que el programa ha terminado con las habituales vacaciones de verano, nos preguntamos si eso es posible. Giovanna Civitello Estará confirmado para la próxima temporada. Comentar su inutilidad no augura nada bueno. ¿Habrá o no?

Giovanna Civitello: comentario duro

La temporada 4 ya ha terminado Siempre es mediodía Como siempre, el dueño de la casa. Antonella ClericiPronunció su discurso de despedida. La emisora ​​quiso que todos lo recordaran, incluidos los ausentes. Lorenzo Biagiarellique ya no forma parte del equipo tras lo ocurrido con el dueño del restaurante de Lodi que se suicidó.

Él dijo: Era una ley.Ha sido una temporada realmente intensa. Quiero agradecer al público que nos siguió con tanto cariño, a todos los habituales de aquí y a todos los chefs que me acogieron esta semana. Quiero agradecer a alguien más que no está aquí con nosotros. Lorenzo Biagiarelli«Quien fue parte importante del programa. Estuvo cuatro años con nosotros y nunca lo olvidaremos. Adiós Lorenzo, gracias por todo».

¿Habrá una reconfirmación?

Si alguien está seguro de que no volverá, al menos por el momento, en cambio existe una gran incertidumbre sobre él. Giovanna Civitello, cuyo papel es algo marginal en comparación con los otros héroes siempre es mediodía. Sobre todo, lo que suscita dudas es la veracidad de esto. Amadeo Ray se fue para mudarse a noviembre. Todos se preguntan si su esposa lo seguirá.

El comentario de la mujer no pasó desapercibido: “Ya no quiero ver a la gallina con Persegani irse con su marido y al inútil Civitello desaparecer de Ray”. Pero, afortunadamente, estas no son las duras palabras de Antonella Clerici, sino las palabras de algunos usuarios en el perfil del programa. Pero parece que tendrán que dimitir: Giovanna Civitello Regresará en septiembre, según informa Il Messaggero.