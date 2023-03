Gina Lollobrigida, Piazzola en apuros: «No paga a sus hijos»

No hay paz para andrea piazzola Hechos anteriores para Gina Lollobrigida. Otro caso legal lo involucra, pero esta vez no tiene nada que ver con el ex cantante. De hecho, Piazzolla fue llevado ante los jueces del Tribunal Penal de Roma por la señora Sarah Orrera, la madre del hijo de 14 años que fue reconocida recién en 2021. Su relación comenzó en 2008, los dos se conocieron en el hielo. crema donde trabajaba Piazzolla. Según reveló Urreira en entrevista con República, el hombre la atendía diligentemente, incluso la llevó a la casa de Lulú, solo para irse cuando supo que estaba embarazada. Sin embargo, la mujer actuó legalmente y le entregó sus responsabilidades gracias a una prueba de ADN, que lo identificó como el padre biológico oficial.

Una situación grotesca, en la que Piazzolla conoció a su hijo por primera vez en una sala de audiencias. No del todo lo mejor. Aquí el amargo comentario de la mujer: “El juez lo obligó a hacerse una prueba ADNfuimos al hospital San Camilo, como dijo Andrea (Ed Piazzola), en un laboratorio donde tomaron una muestra de saliva y la compararon. No es agradable para un niño. La prueba de ADN tiene un significado especial y saber que su padre no confía en el niño como su hijo no es una broma graciosa. Al parecer, el reconocimiento, realizado hace apenas dos años, también impuso una pensión alimenticia. Sin embargo, el dinero no llegó al niño. Mientras tanto, Piazzolla tiene otra hija en 2020 con su nueva pareja, Adriana. ¿Adivinas el nombre elegido para la pequeña? Gina es claramente un homenaje a la mujer a la que ha estado cuidando las 24 horas del día durante más de 10 años.

Pero todo esto en Orrera No importa: «No nos ayudó económicamente, y lo sigue haciendo, ni siquiera después del veredicto». Si Lollobrigida estuviera vivo, Piazzolla podría definirse como un indigente económico, una vez que el cantante murió, las cosas cambiaron. De hecho, Andrea ha heredado la mitad del patrimonio de la actriz, por lo que ahora deberá cumplir con sus obligaciones con su primer hijo. Las abogadas civiles del partido Anafranca Coppola y Alessandra Spina también confirmaron la conducta. Según los abogados, en este punto se podría haber evitado ir a juicio, pero, al menos por el momento, se podría haber tomado una decisión diferente. «Estamos a la espera de entender qué hará la defensa», agregó.