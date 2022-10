Gigi Di Alessio y Anna Tatangelo, detrás de la ruptura, las manos de un ex novio: la triste razón

Los cantantes Gigi Di Alessio y Anna Tatangelo se han ido desde hace varios años: pero ¿sabes por qué? Lo primero parece tener algo que ver.

Sin duda, Gigi Di Alessio y Anna Tatangelo Fueron una de las parejas más longevas y de las que más se habló en el mundo del espectáculo italiano. Los dos se conocieron en 2006 y se separaron en 2020, antes de que estallara el primer confinamiento. De este amor nació el hijo de Andrea en 2010. Pero sabes por qué la izquierda? Parecían, de hecho, una pareja estable y feliz.

La pareja siempre ha hablado mucho sobre el comienzo de su relación. Cuando anunciamos que estaban juntos, de hecho, fue en 2006 y fue en ese momento. Todavía está casado con su primera esposa., así como un compañero histórico. Estamos hablando de Carmella BarbatoY se casó con ella en 1986, y tuvo con ella tres hijos, que ahora son muy pequeños: Ellaria, Claudio y Luca. Luca, el pequeño, decidió seguir los pasos de su padre y participó el año pasado amigos en el nombre del escenario LDA (Estas son sus iniciales). No ganó, pero todavía se destaca y tiene muchos fanáticos hoy.

Hoy Gigi Di Alessio y Anna Tatangelo tienen vidas completamente separadas y han seguido adelante, hasta que comienzan nuevas relaciones. Pero ¿por qué se separaron? Algunos dicen que es realmente sobre él la ex esposa.

Gigi Di Alessio y Anna Tatangelo: ¿Se separaron por Carmella Barbato?

Hoy Gigi Di Alessio comenzó una nueva historia con denis esposito, que ya tenía un quinto hijo. Por otro lado, Anna Tatangelo permaneció soltera por un tiempo y luego comenzó a salir con un rapero. livio coreano. Sin embargo, los dos se separaron hace unas semanas.

Los ex cónyuges no hablaron claramente sobre los motivos de su separación. Sin embargo, como informa Novo, hay quienes sostienen que La verdadera razón es su exesposa Carmela Barbato, quien no se ocupó de la nueva novia del cantante. Parece que ni su hija Ilaria pudo verla: en el pasado había publicado un comentario en las redes sociales (luego borrado) donde la presentaba».Malo, desagradecido, demonio«.

El periódico afirma que los dos se separarán porque todavía tiene dioses. Relaciones muy cercanas con su primera esposa. De hecho, más de una vez, el cantante le habría pedido que anulara su primer matrimonio para finalmente casarse por la iglesia, pero siempre fue rechazar.