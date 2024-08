Gianni Morandi y Anna Dunne, 30 años de amor. En redes sociales, la dedicatoria del cantautor a su esposa: “Una vez más que nunca”.

El primer encuentro fue el 19 de agosto de 1994. El cantante celebró el aniversario publicando una foto de ellos en su juventud y la frase: “Treinta años juntos, todavía más que nunca”.

Primera reunión

La reunión fue bastante normal: Morandi estaba en Mongedoro, su ciudad natal, y había organizado un partido de fútbol. Un grupo de amigos del cantante llega desde Bolonia, entre ellos también Anna, a quien Gianni no conocía. Intercambiando miradas, sintiendo el deseo de profundizar ese interés por parte de ambos. “Me quedé impresionado por sus ojos y su personalidad. Tenía una cámara colgada del cuello y una falda de flores. “¡Fue realmente genial!” El cantante escribió en su página de Facebook recordando esos momentos. Algunos salían solo para conocerse mejor y luego la relación se oficializó: “En ese momento yo estaba trabajando mucho, acababa de terminar una larga gira en cines y estaba pensando en nuevas canciones para grabar”. . Ambos éramos emocionalmente libres. Ella venía de una relación corta y pensaba sobre todo en la música – continúa la historia de Morandi – en realidad estuve divorciada durante dieciocho años y tuve algunas relaciones, pero obviamente no fue la correcta. Ese encuentro fue fatídico, nos enamoramos y hoy seguimos siendo felices juntos”.