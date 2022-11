GfVip, el ex competidor dispara a todos: el ataque es demasiado fuerte

Diane Melo estaba en conversaciones para entrar a la casa de GF Vip, pero el caso Bellavia la hizo cambiar de opinión.

el caso marco bellavia El debate continúa incluso semanas después de la decisión del competidor de abandonar el reality show. Como se sabe, el ex rostro conocido de Bim Bum Bam, ahora de 57 años, no solo no pudo vincularse con sus compañeros de cuarto, sino que también fue atacado debido a sus dificultades psicológicas. Algunos competidores en primer lugar Ginebra Lamborghini Y el giovanni ciacci (Pero también otros, incluida Gegia, que está interesada en una investigación del Psychological Guild, editor), lo contactaron de manera muy inapropiada y es por eso que Big Brother VIP decidió tomar medidas. La hermana de Electra ha sido descalificada Por otro lado, Flash TV decidió que el ayuntamiento saldría con el 97% de los votos.

con respecto a JijiaEl comediante sigue afirmando que no se equivocó con Belavia y por eso No sientas la necesidad de disculparte. Sobre la investigación del Sindicato de Psicólogos:No estoy registrado en la institución de seguridad social, solo estoy registrado en el registro de psicólogos de Lazio para mi propio beneficio, me gradué en 42 años. ¿Me informaron? Bueno, me echaron«.

Diane Melo: «¿Estoy en casa? No, no tengo nada que ver»

Posición atractiva torrente de críticas Y no solo por el público en casa. parece demasiado Diane Melo habría expresado toda su decepción Por el trato destinado a Bellavia, hasta el punto de renunciar a la posibilidad de volver a entrar en la casa más espía de Italia.

Como recordarán los fanáticos de la realidad, Dayane Mello formó parte de la quinta edición de Gran Hermano VIP, logrando culminar esa experiencia con un satisfactorio cuarto lugar. Según el sitio web Today, La supermodelo brasileña estaba en conversaciones para volver a entrar en la casa más espía de Italia En esta séptima edición, pero el caso Bellavia la habría convencido de dar un paso atrás.

La propia Milo ha querido aclarar estos rumores: “Así que aclaremos estas cosas aquí chicos. ¡Yo no hago eso! Simplemente por lo mío. Tuve algunos sentimientos la semana pasada. También podría tener solicitudes para ir allí para ser un GF -sus palabras- Pero no quiero. No quiero ser parte de estos actores y personas., porque ya han causado daño a muchas personas en el interior de hoy. No, solo si no existieran esas personas, tal vez… si existieran personas con más tacto.«.

Entonces Diane concluyó con un golpe: «Cuando llegaron allí, tiraron todo, su historia y luego todos se convirtieron en personajes. Nada parece real. Luego todo el que quiera copiar al que fue protagonista en otras tantas versiones. Así que en mi opinión No tengo nada que ver con eso en este programa«.