GfVip, Alex Belli besa a Jessica antes de salir de casa: Inesperada reacción de su esposa

Una vez más, el esposo de Delia Durán se convirtió en el héroe a través de un gesto que nadie esperaba

Hasta el último segundo de estancia, alex bailey Se las arregló para mantener todas las luces sobre él. Independientemente de las muchas críticas recibidas, hay que reconocer que supo dirigir casi toda la atención hacia él. Lo hizo utilizando la astucia combinada con sus cualidades actorales, gracias a las cuales logró un gran éxito como actor en algunas series de televisión que son muy populares entre el público italiano.

Alfonso Signorini informó el anuncio de salida de Alex Justo ayer, unas horas antes de que comenzara el rodaje. La decisión le fue comunicada al actor durante la velada, y al final abandonó definitivamente la casa más espía de Italia.

Mientras que hace unos días el «beso de la rubia malvada» fue entre Delia Durán y Sully SorgeY, más recientemente, fue el propio Billy quien sorprendió a todos los espectadores (y no solo) con un gesto similar.

Alex Bailey, el beso sorpresa con Jessica Selassie

Dos noches antes de dejar el reality show Alex le dio un beso a una de las dos hermanas de Selassie. permaneció en el juego. por supuesto que viene JéssicaLulu espera para volver a abrazar a Manuel una vez terminada la filmación.

Jessica dijo que estaba sorprendida por el movimiento del actor, como ella misma le dijo a Sophie Codegoni: Me besó frente a Delia y Sulli.. «He estado queriendo hacer esto toda la noche», me dijo. Y yo «ah». inmediatamente despegó. Creo que comenzaron un juego., porque pensé que me estaba tomando y fingiendo, y en cambio me tomó para darme un beso. Pero el amor era estático».

Alex también decidió confiar en el beso que se produjo entre él y Selassie. Le hizo esto a Manila Nazzaro ya su esposa, y su reacción fue la más sorprendente de todas. De hecho, ella dijo que no estaba molesta en absoluto: «No, no estaba enojado, porque estaba con él y eso hace toda la diferencia. Digamos que lo compartimos juntos. Para hacer estas cosas, tenemos que estar juntos, porque si lo hiciera solo, sería diferente y tendría un sonido diferente. Como siempre digo, esto es noviazgo”, admitió la modelo venezolana al explicar por enésima vez su visión del amor libre.