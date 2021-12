Gf Vip, Katia Ricciarelli anuncia adiós a la casa y Manila Nazzaro rompe a llorar

Novedades de la prórroga de la sexta edición hermano mayor vip hasta el 14 de marzo de 2022 Ciertamente se regocijó por tener más diversión que espiar la casa en Italia, pero también trastornó los planes de todos los involucrados. La fecha fatídica, en la que muchos contendientes tendrán que decidir si continuar su viaje dentro de la casa o dejar el reality show antes del final, se acerca cada vez más. pero algunos divisiones I Ya anunciado. Muchos ya han anunciado que se irán antes de Navidad para las vacaciones con la familia y entre ellos. Katia Ricciarelli NS Aldo Montano.

Katya fue ayer Día del anuncio de otros competidores. los Boletin informativo de rendirse Katia Ricciarelli, debido a los compromisos laborales durante el período navideño, y la incertidumbre de Sulli sobre si continuar o no Me sorprendió Manila Nazzaro. los anfitrion de TELEVISION Y estalló en lágrimas Y Soleil se abrazó y confesó: «Sin ti, no sería lo que es aquí, sabes. Sigue tu camino Katya y ve lejos un tercio de mi estadía aquí».

Sully respondió:No se si puedo hacer esoSin embargo, el abandono de Katia Ricciarelli ya está en el aire desde hace algún tiempo, quien había confirmado en varias ocasiones su intención de salir de la casa el 13 de diciembre debido a un incidente. Compromiso de trabajo Tomado para los días de Navidad.

Junto con el cantante, los otros competidores pueden salir de casa durante el episodio del próximo lunes: Aldo Montano, Carmen Rosso, Manuel Portuzzo y Davide Silvestri. Una despedida colectiva que definitivamente conduciría a una Una revolución en el programa Con ya trabajando en la búsqueda de nuevos competidores que estén listos para reemplazar a aquellos que, a su manera, ya han conquistado a la audiencia.

Última actualización: viernes 10 de diciembre de 2021 a las 15:11



