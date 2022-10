Gf Vip 7, salió escandalosa confesión: Tenía muchas ganas de tocarla en la cama

Un comunicado dentro de la casa de Gran Hermano Vip sorprendió a todos: un conocido competidor quería «hacer cosas en la cama».

los Gran Hermano VIP Empezó hace solo unas semanas, pero ya estaban los primeros Drama. Ya durante el primer día se produjo la primera crisis: la influencer Luca Salatino Su primer ataque fue de nostalgia y se echó a llorar pensando en su novia Soraya, conocida tanto por hombres como por mujeres. Sin embargo, si esto fue solo un drama «inocente», el drama que siguió no fue demasiado alegre.

De hecho, en los últimos días todo el mundo habla de lo sucedido con el ex competidor. marco bellavia. El actor, la estrella de los 80, en realidad sufrió una situación acoso de otros inquilinos en la casa. Habiendo dejado en claro que sufría de depresión, de hecho, los demás no lo ayudaron y casi nadie mostró la más mínima simpatía por él. Por eso, cuando se dio cuenta de que estaba destinado a pasar semanas muy difíciles, decidió Salió Oferta con anticipación.

Los espectadores no estaban para nada de acuerdo con el comportamiento de otros Vippos y la redacción del programa decidió tomar consecuencias muy graves. Por esto, dos contendientes fueron descalificados durante la transmisión en vivo: Ginebra Lamborghini (hermana de Elektra) H giovanni ciacci (que todavía era candidato).

Pero eso no es todo.

Gran Hermano Phip, la increíble declaración de Jijia

Durante el último episodio alfonso signorini Se mostró muy frustrado con la actitud de los competidores hacia Marco Bellavia. En particular, le pidió aclaraciones a Ginevra Lamborghini, y luego decidió descalificarlo por la desafortunada frase «Se merece ser acosadoY a Giovanni Ciacci. Hasta que este último, al final, se vio obligado a abandonar la casa.

Son muchos los videos que muestran la actitud de los concursantes hacia el actor que abandonó el juego. En particular, la cuenta giuseppeporro.it fue publicada en Instagram Una declaración de Francesca Antonacci dijo Jijia. Se lo contó a la ex corista cuando Marco Bellavia le pidió que durmiéramos juntos porque estaba triste. Sin embargo, según ella, el actor también quería hacer lo «otro» con su compañero de cuarto. «Quería hacer cosas en la cama.Le expliqué, deshaciéndome de la tensión con sus compañeros.

Sin embargo, los fanáticos no parecen querer creerlo y responder. negativo en los comentarios De hecho, la posición de los VIP no gustó nada, ni a los espectadores ni a la redacción de la retransmisión. Quizás, de hecho, la acción disciplinaria aún no ha terminado. Veremos.