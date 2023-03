Gf Vip 7 Alfonso Signorini pensó en Antonino y Ginebra

durante el episodio treinta y siete afiliado Gran Hermano VIP 7 Mosul alfonso Caballeros Los concursantes mostraron el beso entre antonino spinalbis Y Ginebra Lamborghini.

Un peluquero llamado al estudio reveló:

Entonces Caballeros añadió:

Eso es verdad Ginebra Ya no está con su novio, está soltera nuevamente y le gustaría profundizar la discusión contigo. Está claro que todo es prematuro, pero hay algunas posibilidades de que establezcas una relación sentimental con él. Ginebra hay o no

Cuando el anfitrión le preguntó, Antonio responder:

Seguro que lo hay, lo sentimos pero no he hablado con ella. Lo que deseo es vivir un momento más relajado. Por lo general, con los informes tiendo a acelerar mucho. Estoy tratando de creer que ella es la chica que imagino en mi cabeza, así que quién sabe. Me gusta porque es puro. Si no fuera tan grave, estoy convencida de que todavía sería parte de mi vida porque nos amamos. Logré apoyar cada uno de mis pensamientos, nos entendíamos con nuestras miradas.