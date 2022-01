GF VIP 6, Katia Ricciarelli explota contra Manila Nazzaro

Katia Ricciarelli mi Manila Nazarote Siempre han tenido una buena relación, pero también para ellos, en la casa de Gf Vip, era hora de enfrentamientos.

Todo empezó cuando Ricciarelli regañado Nazaret De no pensar en eso todo el día, Thunder «Para mi la amistad es otra cosaAquí están los detalles informados por el sitio web oficial de Hermano mayor:

Manila Él justifica su falta de la cantidad de cosas en las que tenía que pensar en casa durante el día, pero eso no afecta su amor por ella y su respeto por la cantante.

«No puedes decirme que no soy amiga porque no vine a despertarte» Encontré una pared frente a la cual la ex Miss Italia pierde la paciencia y responde a las provocaciones Katia.

No veo indicio de resentimiento por parte de los dignatarios, ManilaDecepcionada e indignada por la disputa, se justifica diciendo: «Yo también me siento mal, perdóname».

Katia Pide bajar la voz a VIP porque no tiene la intención de encontrarse con tales conversaciones con alguien que adopta tonos demasiado brillantes y deja a todos sentados a la mesa y se levanta para ir a su habitación.