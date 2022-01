Gf Vip 6, Giacomo Urtis revela al Vip que habría sucumbido a su magia

Giacomo Ortis, el ex competidor de novia vip 6Fue el invitado del último episodio de Kazashi, en el perfil Instagram Desde revista .

Y eso es lo que dijo ahora Ex Jivino, a la primera pregunta de bolígrafo azul : «GiacomoEn casa me preguntaron si querias dejar a la pareja con el Valeria Marini. a la luz de La última versión¿Se puede dejar de fumar o asociarse con él? valeria? «

Tal vez a la luz de lo que sucedió después, definitivamente diferenciaré. Creo que tener dos personalidades diferentes, siendo muy diferentes, dentro de la casa me castigó un poco el hecho de estar casado con ella. Ella es muy buena, linda pero tiene un carácter que tiende a pelear y hacer las paces pero mientras tanto la nominaron y así influyeron en la nominación. Además, también estaban mis nominaciones, así se sumaron y esto me llevó a quedarme siempre en las nominaciones. También porque siempre estábamos peleando, entre otras cosas…”

El reportero aprovechó para pedirle su opinión al cirujano. Natalia Caldonazzo, competidor novia vip 6.

natalia ? ¡Error! mal. pero de una manera agradable; Siempre le dije que era mala. Es una de las personas que más me hizo disfrutar dentro de casa; Bromeamos, inventamos muchos dichos. Su mezquindad siempre me hizo reír. Muy bonito, sonido 10!

«Vota 0 a quien se lo das?» completo a de la plumaAprovechando la sinceridad del cirujano que, mientras pensaba, fue interrumpido por una intervención gabriel barbiglia : «¡Quién te demandó!», Refiriéndose a para empujar, ex esposo de gifina Mirjana Trevisan. en realidad parece que para empujar Se ha considerado oportuno emprender acciones legales contra Giacomo Ortis . Este último lo ha insinuado. mirjana Tuvo una aventura con un amigo suyo, Con el objetivo de obtener regalos y aprovechar el potencial económico del socio.

Es imposible no mencionar el ya famoso triángulo amoroso en casa: «Entendemos eso alex bailey La mejor solución es mantener ambos (Delia mi Sol). En tu opinión, ¿cuál sería la pareja ideal para él? Pedido valerio palmieri a Urtis Quien no dudó en expresar su opinión al respecto:

Lo que me da risa es que en Italia está lleno de parejas así. Esto se ha convertido en un tema mediático pero ¿cuántas parejas de enamorados hay? Yo creo que el 50% de las parejas de por aqui me hacen reir asombrado… eso es lo que hace todo el mundo pero nadie lo dice. Además, conozco muchas parejas extrovertidas que pueden introducir a otra persona en la pareja pero tienen una pelea entre los dos socios cuando uno de ellos se enamora del tercero. En este caso sucedió Alex Tal vez se enamoró Sol Y viceversa, por lo tanto Delia Tenía razón en estar enojada y enojada. Creo que como va a terminar el programa seguro Alex volveré con Delia Porque los conozco desde hace 3 años y son muy cercanos. Solo no hacen nada juntos, por lo que me parece extraño que se separen.