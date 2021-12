Gesto sospechoso de Mirjana Trevisan, el mensaje secreto primero y luego la transformación

Otro movimiento sorprendente de la corista Mirjana Trevisan que sorprendió a los fanáticos de Big Brother Vip: un episodio incomprensible

en el hogar hermano mayor vipY, unas horas antes de la transmisión en vivo de esta noche, se registró otra novedad. Fue esta vez que provocó la reacción de la audiencia. Mirjana Trevisan con un gesto hacia Soleil subida.

Las dos mujeres en casa parecían muy cercanas al principio porque Nicolas Besso Se fueron lentamente. Soleil mi mirjana En los últimos meses se han acusado mutuamente, e incluso estos días se han enviado acusaciones muy duras.

Especialmente Trevisan Criticaba las actitudes Soleil Cercano Alex Bailey: comenta que preocupaciones No te gustó. Sin embargo, en estas horas mirjana Decidí escribir un mensaje al joven publicador, a menos que decida no dárselo todavía.

Mirjana Trevisan, el mensaje de Sully: un gesto incomprensible

Después de días muy duros y punzantes, Mirjana Trevisan Decidió salir al campo con un gesto dramático que dejó a todos confundidos. Esta mañana, la corista le escribió una nota a preocupaciones Solo para luego decidir no dárselo. vippona capturado Manila Nazarote Para dudar en entregar esta nota al pretendiente anterior: «Él no lo entenderá de todos modos«.

Es probable que este gesto sea incomprensible no solo para mí. preocupaciones Incluso en las redes sociales, no muchas personas apreciaron este movimiento. Trevisan. Hay comentarios particularmente duros en Twitter: «¿Pero qué letra? ¿Por qué el episodio se acerca y asusta?«,»Hasta ayer mirjana él dijo que Soleil Se lo merece todo y esta mañana dice que lo siente. falsedad Mirjana … «,»Mirjana ELa vida es porque lo que quieres es discutir con Sole antes del episodio, no cambias de opinión de repente.«.

Por tanto, nadie parece creer en la buena voluntad de la corista que, según muchos, solo pretende allanar el camino para el episodio de esta noche. De todos modos, el tema, que se ha mantenido en el tribunal en casa durante varios días, lo más probable es que sea retomado por Alfonso Signorini.