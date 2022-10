Génova en Venezuela | italianos

Adjunto este texto a una carta de Giuliana Mason Simonetti, ciudadana de Génova residente en Venezuela, quien recientemente regresó a Italia. Lo sequé un poco y estoy feliz de publicarlo. Poco se habla de Venezuela, a la que tantos italianos han dedicado su vida.***

país imaginario. Poseía oro y diamantes, bosques vírgenes, montañas cubiertas de nieve y playas donde siempre había verano. Sin embargo, hay abundante flora y fauna, un clima paradisíaco e incluso un elemento que no suele mencionarse en los cuentos de hadas: el aceite. Incluso sus habitantes eran diferentes a todos: siempre listos para recibir a cualquiera, sin importar de qué parte del mundo vinieran. El viajero, el extranjero, el inmigrante, después de la primera influencia con la que se aclimató, tan fusionado, tan transformado, se enamoraba locamente de los lugares, los paisajes y la gente, asombrado y asombrado. El cuento tiene un nombre: Venezuela.

Entonces, un mal día, esta tierra mágica fue tocada por una varita mágica malvada. Los venezolanos han olvidado que son de la misma tierra. Se han convertido en enemigos mortales listos para atacar y eliminar, como los habitantes de un planeta aterrador. La Venezuela de hoy parece una tierra de nadie, disputada pero desierta. Porque donde ya no hay libertad, todo se desvanece, desaparece.

Pero incluso si el mal persiste durante mucho tiempo, nada dura indefinidamente. El amor de uno por la tierra de uno es un poderoso manantial, quizás el único manantial que tiene el poder de librar a una nación de su miseria. La tierra de Venezuela volverá a ser libre porque tiene derecho, porque se lo merece, porque se lo debemos. Siempre ha brindado, incondicionalmente, refugio y trabajo a quienes la necesitan, amistad y hospitalidad incluso a quienes querían conocerla mejor y por más tiempo, hechizados por su exuberante belleza. El maleficio aún no se ha roto. Pero se romperá.





Bebé Severgnini