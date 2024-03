Genial, antes de hablar, mira su casa. Explicando las relaciones con China y Venezuela Maduro

“Las palabras de Roberto Fico, que vincula deliberadamente la dramática historia de Giulio Regeni a los acuerdos históricos entre la Unión Europea y Egipto, están fuera de lugar y también son peligrosas porque intentan utilizar el asesinato del investigador italiano para atacar al gobierno. , tortura y muerte de Giulio Regeni, el presidente Meloni ya ha dejado claro que la investigación continuará, por lo que la firma de los acuerdos no tiene nada que ver con este doloroso tema, sino que es mejor que Fico explique algunas cosas, dado que el Movimiento Cinco Estrellas, antes y durante su período de gobierno, demostró en más de una ocasión contacto con regímenes que no tienen nada que ver con la democracia, por ejemplo, con el acuerdo chino en la época del Acuerdo de la Ruta de la Seda. , que prácticamente abrió las puertas de nuestra economía, universidades y empresas a temas abiertamente antioccidentales, por no hablar de la ambigua historia de la ayuda rusa en la era del Covid, con soldados vagando por toda la península, y ciertamente no sólo para fines humanitarios. «Y finalmente, Nicolás Maduro de Venezuela, que tampoco es un defensor de la democracia y cuyos vínculos con el Movimiento Cinco Estrellas no han quedado claros. En resumen, antes de que Fico hable, mire dentro de su casa».

Así lo afirmó la senadora de Fratelli d'Italia, Francesca Topetti.