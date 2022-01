«Gattuso quería jugadores de su agente, ese no es mi estilo»

El presidente se burla del Financial Times: ‘No permitiré que nadie se aproveche de mí’

rocco komisso Volviendo a la corta y turbulenta relación con Gennaro GattusoFue elegido a principios de temporada como nuevo entrenador del Emirates fiorentina A menos que el acuerdo se rescinda solo dos semanas después de la firma debido a desacuerdos en el mercado. El mandatario violeta, en declaraciones al Financial Times, explicó que el técnico había pedido al club que “Compra algunos jugadores a un precio determinado«Pescando en el establo Jorge Mendes, quien también es el propio agente de Gattuso.

Entonces Commisso vio este movimiento como un intento de darle una ventaja al fiscal, quitándole la libertad a la Fiorentina: «No es mi estilo, no es mi historia. nadie debe aprovecharse de miPalabras del empresario de 72 años El Financial Times contactó entonces a Gestifute, la agencia dirigida por Méndez, quien calificó la reconstrucción de Comiso de “poco realista” e “irrespetuosa”.

El 25 de mayo se anunció a Gattuso como nuevo entrenador de la Fiorentina pero el 17 de junio se disolvió el acuerdo y las dos partes acordaron un tratado secreto para no revelar detalles del incidente. Posteriormente fue elegido como italiano para el asiento morado.

En el Stade Franchi: ‘La pieza más inventiva de todos los tiempos’

El estadio Artemio Franchi de Florencia es «lo más sucio» jamás inventado. ¿Cuál es su historia? Han ganado dos campeonatos en 90 años. La burocracia me vuelve loco. Otra frase fuerte escrita por Commisso en una entrevista con el Financial Times, el periódico económico y financiero de Londres que reservó un artículo para el presidente de la Fiorentina.En la entrevista, el presidente toca varios temas, incluido el tema de las inversiones, enfatizando “ha 340 millones ya gastados en la Fiorentina‘, incluyendo también el monto inicial para hacerse cargo de la empresa. Con respecto al estadio, la Fiorentina aclaró hoy que la opinión del patrocinador viola se refiere a las ‘condiciones, disolución y total inseguridad’ de las instalaciones.