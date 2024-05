Gasperini, la diosa y sí: el técnico quiere 2-3 campeones, manteniendo los grandes nombres y las grandes ambiciones

Bérgamo se abalanzó sobre él como saltó sobre el Bayer Leverkusen. Antenoche, tras ganar la final de la Europa League, se celebró la gran fiesta en el hotel con el equipo, que estuvo rodeado por los aficionados que acudieron en masa a Dublín, mientras se hacía eco del eco de los aficionados de la Diosa que invadieron el centro de la ciudad. Llegué a la ciudad. Ayer un abrazo en el Aeropuerto de Orio, y el domingo abrazos desde toda Bérgamo. Puño de amor. Así, para Gian Piero Gasperini, desatar el nudo del futuro en este vórtice de emociones es un poco más complicado. Pero deberá hacerlo en unas horas, entre hoy y mañana, para reunirse con Perkasi y hablar sobre la próxima diosa. Esta no es una situación nueva. Hace unas temporadas, cuando se quedó fuera por el mismo motivo, el destino de la Roma era mucho más que una hipótesis. En los últimos días, Gaspe ha hablado públicamente de este tema: “De hecho, este sería el momento ideal para salir”. VERDADERO. Terminar el Torneo de Oro sin ganar fue molesto. Tendría sentido hacerlo ahora, después de alcanzar el máximo objetivo posible. Sí, porque dada la situación actual del Atalanta, ganar la Serie A o la Liga de Campeones es casi imposible. Gaspe aspiraba a ganar la Coppa Italia, que consideraba un objetivo al alcance del club, y consiguió mucho más que eso: la Europa League, la máxima.

Reconociendo la culminación del trabajo de 8 años, poniendo sobre el tablero el primer trofeo internacional, se sumaron las propuestas recibidas en diferentes idiomas, pero sobre todo, las propuestas urgentes del Nápoles liderado por De Laurentiis, decidido a involucrarlo en el proceso de toma de decisiones. El renacimiento ideado por el nuevo director general Maná, ex jugador de la Juventus como Gaspé, está dispuesto a apoyar el proyecto técnico del nuevo técnico. Si antes el Napoli estaba convencido de Gasperini, ¿qué pasa ahora, después de verlo aplastar al campeón alemán, sin perder en 51 partidos? ¿Cómo vería Maradona el fútbol que vio en Dublín? Es humanamente comprensible y profesionalmente legítimo que Gasp tenga todo en cuenta. También es comprensible y legítima la ligera ansiedad que se siente en Perkasi, temida por la “bella mujer”, sustituta de la diosa. La diversidad de puntos de vista sobre los últimos mercados ha generado electricidad. En cierto momento, con los resultados y la clasificación tambaleándose, parecía que la temporada podría descarrilarse. Luego la gloriosa desviación. La victoria de Dublín, si hubiera fortalecido aún más al Napoli, podría haber beneficiado a Bérgamo.

Hoy o mañana, Perkasis y Gasperini se sentarán a decidir el futuro. Gasperini siempre ha considerado la posibilidad de modernizar el desafío y elevar el listón fundamental para la felicidad de la pareja. Quiere sentirse parte de un proyecto tecnológico ambicioso y en movimiento. Así ha sido hasta ahora: participación en la Liga de Campeones, tres finales de la Copa de Italia, la Europa League… Ahora Gaspe quiere reencontrarse con el Inter, el Milán y la Juventus no sólo en Riad, sino también en la Liga italiana. Esto no significa luchar inmediatamente por el título. La Liga italiana, pero se sitúa permanentemente entre los cinco primeros y es testigo de una nueva situación. Un salto hacia arriba significa un ajuste del mercado. Hay que reconocer que esto es en parte lo que ya ha sucedido.

Muestras

—

Si te gastas 20 millones en un portero (Musso), ya no eres el Atalanta que eras antes. El desembolso para Ederson, De Ketelayer y Scamacca es importante, y para un club no metropolitano como el Atalanta, la sostenibilidad sigue siendo una prioridad, valorando el talento. ¿Qué pregunta entonces Gasperini? Aumentar la proporción de inversiones, incluso a costa de reducir las ganancias de capital y ajustar el tope salarial, dado el tesoro de efectivo que ha caducado en estos ocho años, sabiendo que aumentar la competitividad puede aumentar los ingresos. ¿En dinero? Buenos jugadores jóvenes, pero también 2 o 3 campeones brillantes e interesantes. Gasp quiere que ambos estén en ataque (otro afuera), porque ahí es donde se divierte, como algunos niños que solo son felices si los entrenas. Y luego un centrocampista físico y esquivo para incluir en las rotaciones. Necesitamos aumentar la calidad de la orientación fascial. No hace falta decir que Koopmeiners sigue en pie. Perkasie explicará su visión. Si coinciden, Gasp podría convertirse en un Gasp en toda regla, trascendiendo los diez años que vivió Atalanta (2016-2026), feliz como un niño tren de juguete, con los dioses de los sueños. De lo contrario, Nápoles y la Bella Mujer pueden ser felices.