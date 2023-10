García Nápoles Sin divorcio | Gaceta

Mucho ruido y pocas nueces. O mejor dicho, volver al punto de partida. Sin transformación, sin revolución en Nápoles: el Nápoles sigue adelante con Rudi García, a pesar del voto de censura recibido públicamente el martes por la mañana. Aurelio De Laurentiis intentó por todos los medios convencer a Antonio Conte para que aceptara el nuevo cargo de entrenador del Napoli: ayer el presidente y el técnico hablaron varias veces y trataron de pensar en la posibilidad de encontrar una solución que satisfaga a todas las partes. Pero al final el nudo no se desató, Conte no tuvo ganas de hacerse cargo y todos siguieron con su idea inicial: De Laurentiis decidió darle a García una última oportunidad, para hacerse cargo del equipo y demostrar su valía ante el equipo. equipo. Demandas de clubes y aficionados; Conte seguirá disfrutando de su familia como le hubiera gustado y como también admitió el martes por la noche en la celebración del centenario de Agnelli al frente de la Juventus. El rechazo no se debió a un problema económico ni a un factor técnico. El verdadero enemigo era el tiempo: la idea de participar en la carrera nunca atrajo a Conte, a quien le encantaba la composición de su equipo desde su retirada. Pero la tentación en Nápoles era fuerte.