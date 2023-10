Ganó el ex primer ministro prorruso Fico. “Con nosotros, detengamos las armas en Ucrania” – Corriere.it

a Alessandra Muglia

Resultados de las elecciones en Eslovaquia, en directo: Las encuestas de opinión son saboteadas y el ex primer ministro Robert Fico lidera a los proeuropeos liderados por Michal Simica. Ahora Fico debería poder formar una coalición para gobernar

Se confirmó la tercera fuerza B 14,7% de las preferencias de Hlas-Sd, Nació de la costilla de Samir y lo conduce Pedro Pellegrini un moderado proeuropeo que se convirtió en primer ministro en 2018 después de que Fico se viera obligado a dimitir tras una ola de protestas por el asesinato del periodista Jan Kuciak y su novia.

Salida a las negociaciones de coalición

Samir está destinado a superar 42 asientos En el Parlamento unicameral de Bratislava esto es importante 150 miembros Por lo tanto, necesitará socios de coalición para obtener la mayoría. Hlas-S se considera un socio potencial, con expectativas de 27 asientos. Pellegrini, que no dijo nada sobre sus posibles alianzas antes de la votación, anunció durante la noche que no era bueno tener dos ex primeros ministros en un gobierno, pero «esto», dijo, «no significa aquello». Una alianza de algún tipo es imposible”. Fico ya puede contar con los nacionalistas redes sociales — 6,3% de los votos y 11 escaños – ¿Quién ya ha gobernado con él en el pasado y quizás en el futuro? Centristas democristianos en el partido KdK (6,8% y 12 escaños) contra la agenda LGBT de Zimecka. El porcentaje no superó el 5%, por lo que está fuera del Parlamento La «República» de extrema derecha, cuyo objetivo es sacar a Eslovaquia de la Unión Europea.

Cuarta fuerza El partido centrista Olano, liderado por el ex primer ministro Igor Matovic. 8,9% y 16 escaños. Asumió el cargo en 2020-21, se peleó con un miembro del SMER durante la acalorada campaña electoral y prometió pagar 500 euros a cualquiera que acudiera a las urnas: impredecible, fuera de lugar y no es un socio de gobierno fácil.

Es poco probable que Fico no logre formar una coalición. En caso de fracaso, Simica está preparado: reveló su estrategia postelectoral, que pretende formar una coalición con Olano, el partido SaS de Richard Sulik (6,3% y 11 escaños), KDH (6,8% y 12 escaños) y Hlas.