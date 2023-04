GameStop: un ex empleado dice que fue despedido a pedido de Nintendo después de una filtración

a Ex empleado de GameStop afirma que fue Descalificado Después de compartir una imagen relacionada con el nuevo OLED de Nintendo Switch, titulada The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, a través de la filtración. De acuerdo con él, nintendo Se enteró de la situación y «exigió» a GameStop que lo despidiera.

Más precisamente, en marzo de 2023, el empleado compartió una imagen que mostraba una captura de pantalla del inventario interno de GameStop e insinuaba el anuncio inminente de Mando OLED para Nintendo Switch Edición limitada titulada Lágrimas del Reino. Ya sabes, la noticia resultó ser precisa, pero un empleado de GameStop dice que su «suposición extremadamente precisa» le costó su trabajo.

«Hoy fui Me despidieron de mi trabajo en GameStop a instancias de Nintendo «Por mi consejo de Zelda», dice el empleado. «Espero que todos hayan podido hacer mis pedidos anticipados de Switch, porque en este momento no podré hacer los míos».



The Legend of Zelda Lágrimas del Reino OLED Nintendo Switch

El empleado le dijo a Kotaku que él es Despedido unas dos semanas después de compartir la foto. Filtrado en Reddit. Según su relato, llegó a su turno de noche ese día cuando se encontró cara a cara con su gerente de distrito y otro supervisor. Reconoció las acusaciones, pero dijo que no sabía que había violado alguna regla. Sin embargo, dijo que fue suspendido y luego oficialmente despedido poco después.

Durante el despido, el gerente de la tienda supuestamente le dijo al empleado esto Nintendo exigió su despido. «Exigieron que me despidieran o su contrato con GameStop estaría en peligro», dice el empleado en Reddit.

En otra publicación en Reddit, el exempleado dice que no descarta la posibilidad de que la decisión de despedirlo haya sido tomada únicamente por GameStop y que la cadena simplemente Quería culpar a Nintendo. Sin embargo, también dice que es «algo creíble» que este no sea el caso.

Evidentemente, estas son las palabras del expulsado: No tenemos respuestas oficiales. que cuenta la historia desde otro punto de vista, por lo que no podemos asumir que todo lo que se informa es exacto.

Si desea reservar la versión OLED de Nintendo Switch de Tears of Kingdom, puede hacerlo a través de Amazon.