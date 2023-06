Gaddafi Jr. y la huelga de hambre en la prisión de Beirut – Corriere.it

Todavía no está claro si esto es un mito o una realidad.Tesoro de la familia Gaddafipero incluso si ciertamente existe todavía no ayudó Aníbal GadafiIllinois Compra tu libertad en Líbano. Era el cuarto hijo (de ocho hermanos) ahora de 47 años del coronel Muammar, quien fue horriblemente capturado por las milicias revolucionarias libias a las puertas de Sirte en octubre de 2011, y ha estado en huelga de hambre durante cuatro días en una prisión de Beirut. . No ha comido desde el sábado en protesta por su detención ilegal sin juicio. Su salud ya está en peligro, ya que sufre calambres estomacales y dolor de espalda. Lo encerraron en una celda muy pequeña y no podía moverse”, denunció en una entrevista con el diario The Christian.Oriente Le Jour Su abogado, Paul Romanos.