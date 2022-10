G7: «Pediremos a Putin que rinda cuentas por los ataques a civiles» – Política

«Condenamos estos ataques en los términos más enérgicos posibles».. ellos dicen eso líderes del G7, En un comunicado tras la reunión extraordinaria de hoy, en referencia a las recientes incursiones rusas en Ucrania. Agregaron que el Grupo de los Siete afirma que «los ataques indiscriminados contra civiles inocentes constituyen crímenes de guerra. Le preguntaremos al presidente Putin y a los responsables». «El anuncio de un grupo militar conjunto con Rusia es el último ejemplo de la complicidad del régimen bielorruso con Rusia», dijeron los líderes del G7 en un comunicado. “Le aseguramos al presidente Zelensky, escriba a los líderes del G7 en una nota, que continuaremos con nuestro firme y firme compromiso de apoyar las necesidades de Ucrania para preservar su soberanía e integridad territorial”. «Seguiremos brindando apoyo financiero, humanitario, militar, diplomático y legal y estaremos firmemente al lado de Ucrania durante el tiempo que sea necesario».

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, hablando en la cumbre del G7, solicitó que los siete países ayudaran a crear un «escudo aéreo» sobre Ucrania. Vladimir Putin «todavía tiene espacio para una mayor escalada» de los ataques contra Ucrania. “Debemos admitir un hecho evidente: no puede haber diálogo con este líder ruso que no tiene futuro”, escribió Zelensky en Telegram. “Las conversaciones se pueden mantener con otro líder ruso, que respete la Carta de la ONU, los principios básicos de humanidad y la integridad territorial de Ucrania, o en un formato diferente, para que este terrorista no tenga la oportunidad de influir en las decisiones clave. Ahora una persona está obstruyendo la paz y esta persona está en Moscú».

Zelensky pidió al G7 que envíe una misión de vigilancia internacional a la frontera con Bielorrusia, acusando a Moscú de querer «arrastrar a Minsk a la guerra» contra Ucrania.

Mientras tanto, el Turquía pide a Rusia y Kiev que cesen el fuego «lo antes posible», El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, dijo en una entrevista televisiva. China también expresa su «preocupación» por los recientes desarrollos en el conflicto entre Rusia y Ucrania, En el que las fuerzas de Moscú lanzaron misiles contra ciudades ucranianas. «Estamos preocupados por el desarrollo de la situación y hacemos un llamado a las partes relevantes para que resuelvan adecuadamente las diferencias a través del diálogo y las consultas», dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, en la rueda de prensa diaria, sin expresar una condena específica. Agregó que China «está lista para trabajar con la comunidad internacional para continuar desempeñando un papel constructivo en el alivio de las tensiones».

y el El canciller ruso, Sergei Lavrov, dijo que Rusia está lista para considerar una posible reunión entre Putin y Biden en el G20. noviembre en Indonesia si esto se envía, según la agencia de noticias estatal rusa TASS.

TASS citó a la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, diciendo que Rusia daría una «respuesta severa» a cualquier nuevo ataque a su infraestructura vital después del ataque al puente de Crimea.

El presidente ruso, Vladimir Putin, le dijo al jefe de la OIEA, Rafael Grossi, en una reunión en Moscú, Estar «abierto al diálogo» sobre la central nuclear de Zaporizhzhia en Ucrania.

Los ataques del dragón en Zelensky exacerban la responsabilidad de Moscú

Con motivo de la cumbre del G7, el primer ministro Mario Draghi mantuvo una nueva conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. «La reunión se centró en los últimos acontecimientos peligrosos en la situación sobre el terreno, especialmente en lo que respecta a los ataques con misiles de las fuerzas rusas en Kyiv y otras ciudades ucranianas – informa el Palazzo Chigi – y el presidente Draghi condenó la inadmisibilidad de estos ataques brutales, «que agravó las responsabilidades rusas y enfatizó la cercanía de Italia con las autoridades y la población ucraniana”. “Tuve una conversación telefónica con el primer ministro italiano, Mario Draghi. Le informé de las consecuencias del terrorismo ruso con misiles – tuiteó Zelensky, agradeciéndole su constante y firme apoyo – y coordinamos posiciones en vísperas de importantes eventos internacionales, incluida la cumbre del G7”.

Nueva sirena y raid

Las fuerzas rusas atacaron Zaporizhia nuevamente por la noche.En el sur de Ucrania: así lo anunció el gobernador de la región, Oleksandr Starukh. Según informes del Kyiv Independent, Moscú ha apuntado a un sitio de infraestructura. El viceministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Amin Dzibar, dijo en un tuit en Twitter que al menos 15 explosiones sacudieron la ciudad de Zaporizhia, y enfatizó que los objetivos fueron «una escuela, una institución médica y edificios residenciales». Hay noticias de una víctima.

Las sirenas antiaéreas sonaron nuevamente por la mañana en Kyiv y en toda Ucrania, Informe de la BBC y TASS, que cita el portal de noticias ucraniano Strana. Según el portal, el servicio de emergencia del país emitió mensajes indicando la posibilidad de grandes explosiones durante el día, destacando que se aconsejó a los ciudadanos permanecer en los refugios y no ignorar las advertencias meteorológicas.

Citando a TSN, TASS informó que Se escucharon explosiones en la región de Kyiv y en las ciudades de Rivne (oeste) y Kryvyi Rih (sur). Según información preliminar, se han activado las defensas aéreas en la región de Kyiv.

están de nuevo Sin bobinado de piezas eléctricas, En el oeste de Ucrania, después de lo que se describe como un “ataque a la infraestructura”, escribió en Telegram el alcalde de la ciudad, Andrei Sadovy. The Guardian dijo: «Se escucharon explosiones en Lviv. Hay problemas con la electricidad». El gobernador de la región, Maxim Kozytsky, también compartió un mensaje similar en el que habló de un «ataque a las instalaciones de energía en la región de Lviv. Permanecer en refugios. No publicar fotos, videos y rumores no verificados».

Creado por los ataques rusos Daños severos a la infraestructura. que suministra energía a la región de Dnipro en el centro de Ucrania, informa el gobernador de la región, Valentin Reznichenko. «Los rusos dispararon misiles contra la infraestructura energética en las regiones de Pavlograd y Kamyan: hay una destrucción grave», dijo el gobernador, explicando que «muchas aldeas están sin electricidad». Las infraestructuras energéticas en el oeste de Ucrania también fueron bombardeadas en los últimos días de las redadas RSI.

Ucrania insta a los residentes a «reducir» su consumo de electricidadTras los daños en la infraestructura energética a consecuencia del bombardeo ruso.

Mientras tanto subió a Al menos 19 personas murieron y 105 resultaron heridas como consecuencia de los ataques con misiles lanzados ayer por las fuerzas rusas, Según lo publicado por el servicio de emergencia estatal del país, informa el Kyiv Independent.

Inspecciones en el puente de Crimea después del ataque.





Agencia ANSA Lluvia de fuego después de Crimea, la red eléctrica está de rodillas – todos los videos (ANSA)

Estados Unidos, nuevos paquetes de armas en los próximos días

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dijo en una entrevista con CNN que Estados Unidos “enviará nuevos paquetes de armas a Kyiv en los próximos días y continuará ayudando a Ucrania a defenderse mientras sea necesario”.

Le dijo a RIA Novosti que Rusia tendrá que tomar contramedidas debido a la creciente participación de Estados Unidos y Europa en el conflicto en Ucrania. Viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov. El viceministro agregó que Moscú notó con pesar que “la asistencia a gran escala en curso en Kyiv, el entrenamiento del personal de las formaciones armadas ucranianas en el territorio de los países aliados, el suministro de información de inteligencia, imágenes satelitales en tiempo real, incluso la identificación de objetivos para ataques de artillería y la planificación de operaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, es involucrar a un número cada vez mayor de países occidentales en la lucha (alineados) del lado del régimen de Kyiv”.

El portavoz de Putin, Dmitri PeskovAfirmó que la entrega de sistemas avanzados de defensa aérea por parte de Estados Unidos a Ucrania «haría que el conflicto fuera más largo y más doloroso para la parte ucraniana», pero «esto no cambiaría la definición de objetivos del Kremlin» y el resultado. Final «. Esto fue informado por Interfax. Ayer, después de que las fuerzas armadas rusas bombardearan ciudades ucranianas que mataron a muchos civiles, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a «continuar brindando a Ucrania el apoyo que necesita para defenderse, incluidos los sistemas avanzados de defensa aérea». ”