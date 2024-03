Fuerzas de la OTAN en Ucrania, continúa Macron: “Puede que sean necesarias operaciones terrestres contra Rusia”.

“¿Cómo se puede decir que Rusia no puede ganar la guerra y fijar límites de antemano?” Esto es lo que plantea el presidente francés, Emmanuel Macron, bajo la presión del periódico francés Le Parisien A su regreso en avión desde Berlín tras su reunión con la Canciller alemana, Olaf SchulzEl primer ministro polaco, Donald Tusk. Desde hace algún tiempo, el residente del Eliseo se ha convertido en uno de los líderes europeos más abiertos en su apoyo a Ucrania, llegando incluso a arriesgar en los últimos días la posible implicación de soldados de la OTAN sobre el terreno. Palabras que recibieron más atención que aplausos, incluso entre aliados. El Ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha dicho varias veces en los últimos días: «Ni siquiera pensamos en enviar nuestras tropas a luchar». Sin embargo, a pesar del pequeño terremoto diplomático, Macron parece decidido a continuar su camino.

Y añadió: «Quizás en algún momento no lo espero y no tomaré la iniciativa. Será necesario llevar a cabo operaciones sobre el terreno, cualesquiera que sean, para enfrentar a las fuerzas rusas». El presidente francés habla hoy con… Le Parisien. Macron inmediatamente dejó claro que la fortaleza de Francia es que «somos capaces de hacerlo». La lógica propuesta por el presidente del Elíseo es la siguiente: si Rusia “es la que tiene la responsabilidad de la escalada y gestiona la ambigüedad, la falta de fronteras y la amenaza”, ¿cómo puede Occidente descartar una intervención previa en el conflicto? ¿La lucha para ayudar a la resistencia ucraniana? A pesar de las reacciones de los últimos días, Macron subrayó que no se siente en absoluto solo. «Muchos países de Europa, no los más pequeños, están completamente de nuestro lado», afirmó el presidente francés, sin entrar en muchos detalles.

Foto de portada: EPA/Gonzalo Fuentes | El presidente francés, Emmanuel Macron, durante un discurso en París (12 de marzo de 2024)

