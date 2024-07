Fuentes: “Hungría veta la declaración de la UE sobre Venezuela” – noticias de última hora

Añadió: “Los resultados de las elecciones no han sido verificados y no pueden considerarse representativos de la voluntad del pueblo venezolano hasta que se publiquen y verifiquen todos los registros oficiales de las mesas electorales”. Así lo anunció el Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, sobre la votación en Venezuela.





Y añadió: «Informes fiables de observadores locales e internacionales indican que las elecciones estuvieron marcadas por muchos defectos e irregularidades». Fuentes de la Unión Europea explicaron que Bruselas «se comprometió» a garantizar que la declaración fuera emitida por los 27 Estados miembros, pero «Hungría la vetó».





“La Unión Europea elogia la determinación del pueblo venezolano de ejercer su derecho al voto de manera pacífica y en gran número. La Unión Europea reconoce el compromiso de la oposición con el proceso electoral a pesar de las condiciones desiguales. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada. .” “La Unión Europea pide al Consejo Electoral de Venezuela (CNE) que ejerza la máxima transparencia en el proceso de tabulación de resultados, incluyendo otorgar acceso inmediato a las actas de votación en cada mesa electoral y publicar los resultados electorales detallados”, subrayó Borrell, quien agregó: garantizar una investigación completa y oportuna de cualquier queja o agravio postelectoral.





“La Unión Europea lamenta que no se haya implementado ninguna de las recomendaciones clave de la Misión de Observación Electoral de la UE para 2021. Los obstáculos a la participación de los candidatos de la oposición, las deficiencias en el registro de votantes y el acceso desigual a los medios de comunicación han contribuido a la creación de desigualdades. Condiciones electorales. La Unión Europea está preocupada por las detenciones arbitrarias y la intimidación de miembros de la oposición y de la sociedad civil durante todo el proceso electoral y pide la liberación inmediata de todos los presos políticos.



