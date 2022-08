Fue secuestrada en 2013, luego de nueve años escapó de la tortura y regresó a su hogar. Pero para ella viene una triste sorpresa

Pasadas las nueve, llegó a casa una chica de 16 años. Desde enero de 2013, Pooja ha estado desaparecida después de que una pareja la atrajera de camino a la escuela y le sirviera un helado. Falsa amabilidad que escondía una secuestrar. La niña, que en ese momento tenía siete años, pudo regresar con su familia gracias a una fuga milagrosa el pasado 4 de agosto. Hoy, Pooja God, un adolescente, puede volver a abrazar a su madre, cuando quiera, en su casa Bombayen India. «He perdido la esperanza de encontrar a mi hija. Los dioses han sido muy amables conmigo», dijo la madre de la joven de 16 años. BBC.

la asombrosa historia

Para secuestrar a la niña, Harry y Sonny D’Souza, al no poder tener un hijo, deciden tomar una decisión extrema, un crimen, y llevarse a la hija de otros. En enero, hace nueve años, Pooja vivía con sus dos hermanos y sus padres en una casa en un suburbio y distrito pobre de Mumbai. Esa mañana, ella fue a la escuela con su hermano mayor, pero los dos se pelearon y su hermano fue a la escuela dejándola sola. Fue entonces cuando la pareja la sedujo prometiéndole comprarle un helado. Los secuestradores se la llevaron de su ciudad natal, primero a Goa y luego a Karnataka, en los estados del oeste de la India, y para evitar que escapara o llorara, la amenazaron con hacerle daño. La niña logró ingresar a la escuela por un corto tiempo, pero después de que la pareja tuvo un hijo propio, se retiró y se mudó a Mumbai.

Violencia constante en el hogar

Después del nacimiento del niño, sus condiciones de vida empeoraron. «Me golpearon con un cinturón y me patearon y me dieron puñetazos. Una vez me golpearon con un rodillo tan fuerte que me empezó a sangrar la espalda. También me obligaron a trabajar de 12 a 24 horas fuera de la casa». Pero el destino fue para Pooja, porque su nuevo hogar estaba cerca del de su familia; Sin embargo, la niña estaba sin dinero, sin teléfono, no conocía las calles y siempre estaba bajo vigilancia.

buen destino

Un día, Pooja logró poner sus manos en el teléfono celular de la pareja dormida y escribió su nombre en YouTube, donde encontró videos de su secuestro y números a los que podía llamar para pedir ayuda. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda y huir. Para ayudarla, una empleada doméstica de 35 años vivía con sus secuestradores y, después de 7 meses de la decisión, la dejó escapar. De hecho, la mujer llamó a uno de los números de YouTube y organizó una videollamada con la madre de Pooja, quien después de 9 años pudo conocerla gracias a un deseo oculto que solo la madre conocía y organizó un encuentro para ella. su apelación. con uno mismo

el triste descubrimiento

El hombre que se llevó a Pooja de su familia ahora está acusado de secuestro, amenazas, violencia física y violación de las leyes de trabajo infantil, pero para la joven de 16 años, además del amor de su madre en una situación económica difícil, no hay nada en además de la ternura de su padre fallecido hace meses de cáncer,

