«Fue asesinado durante la cuarentena de sus compañeros».

En nombre de la política ‘Zero Covid’, los gobiernos locales están erradicando a las mascotas para evitar que transmitan la infección a los humanos. información, entre otras cosasY Libre de cualquier evidencia científica Además de apoyar a toda la comunidad médica y la Organización Mundial de la Salud.

Hay películas que documentan los horribles asesinatos de animadores, Como el publicado por un residente de Shangrao, en la provincia de Jiangxi, en la red social Weibo: Se ve a dos hombres entrando a la casa con ropa formal y uno de ellos parece tener una «palanca en la mano», probablemente la misma persona que solía irrumpir en la casa. Perro pequeño se aprieta contra la pared, buscando refugio debajo de una mesa. Pero el hombre lo golpea en la cabeza.

La mujer acusó a los trabajadores de la salud de matar a golpes a su perro mientras estaba en cuarentena en un hotel sin mascotas. Y las autoridades locales no negaron nada: Se disculparon por no comunicarse con el dueño del perro y dijeron que el trabajador en cuestión fue despedido porque dijo que el perro había sido tratado de manera «inofensiva».

Pero esta no parece ser una historia aislada. Incluso el periódico Periódico matutino del sur de China Al contar sobre perros y gatos asesinados por las autoridades sanitarias sin permiso, decenas de ciudadanos han comenzado a firmar peticiones en línea pidiendo a los gobiernos locales políticas más humanas y bien definidas y, sobre todo, alegando tener mascotas con ellos durante la cuarentena.

Pero las autoridades locales no tienen la intención de cambiar su estrategia: No hay tratamiento disponible para los animales, por lo que la eutanasia es la única opción: «Si el animal da positivo, no puede regresar».