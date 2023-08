Frustrar un ataque de drones ucranianos contra instalaciones civiles

Las palabras suenan sarcásticas. ponlo adentro Quien ofrece sus condolencias a las diez víctimas del accidente aéreo en el que murió Prigozhin, el hombre que hace dos meses marchaba con una columna militar hacia el Kremlin. El Kaiser jura: «La investigación será exhaustiva». Susurra: “Prigozhin era un hombre talentoso con un destino difícil y cometió errores. Y no olvidaré la contribución de los luchadores de Wagner contra el neonazismo”. Bueno, incluso esta frase indica humor involuntario: con Prigozhin, el fundador de Wagner, Dmitry Utkin, un fanático nazi, murió con un tatuaje de las SS en el cuerpo.

La historia, un avión estrellado que transportaba a un hombre fuerte odiado por otros poderosos, siempre deja una serie de dudas, misterios y conjeturas. Y en el caso del jet ejecutivo Embraer Legacy 600 en el que viajaba Yevgeny Prigozhin, la cuestión va más allá. No sólo todavía no está claro qué causó el accidente (una bomba colocada a bordo o un misil disparado por el ejército ruso desde un lanzamisiles, incluso si el Pentágono descarta esa segunda opción), sino que todavía hay incertidumbre. que Malik Wagner no estaba de acuerdo (aunque las palabras de Putin parecen refutar esta hipótesis).

Ayer apareció el primer sospechoso: Artem Stepanov, ex accionista de Mtn Aero, empresa propietaria del avión, piloto de confianza de Prigozhin. Wed no estaba en los controles, pero tenía acceso al avión. Inmediatamente después, según Vchk Ogpu, un canal de Telegram con fuentes cercanas a la policía y el ejército rusos, Stepanov se fue a Kamatka (extremo oriente de Rusia) y ahora es buscado. «Llegamos tarde porque están haciendo reparaciones en el avión», escribió la azafata, una de las 10 víctimas, Kristina Raspopova, en el último mensaje que envió a sus familiares antes del despegue. Más que un simple accidente, esto indica que alguien pudo haber subido al avión y colocado una bomba. Incluso se supone que la bomba estaba escondida en una caja de vino. Es de gran importancia determinar si la causa del accidente fue una bomba colocada debajo del tren de aterrizaje o un misil disparado por la defensa aérea rusa. En el primer caso, la bomba, los instigadores podrían ser muchos, desde los ucranianos hasta los servicios de inteligencia rusos, e incluso el oligarca anti-Prigozhin; En el segundo caso, sólo puede tratarse de un acto querido por Putin o por parte de las fuerzas armadas (hay que recordar que durante el motín Wagner mató a 13 soldados del ejército regular). El Pentágono descartó anoche que el avión hubiera sido derribado por un misil tierra-aire.

¿Por qué algunos piensan que todo esto podría haber sido un montaje y que Prigozhin no estaba en el avión? En primer lugar, está el secreto del otro plano, siempre disponible para Wagner, que ha llegado a su destino; Prigozhin solía tener decenas de pasaportes con diferentes identidades y máscaras que usaba a menudo. Sobre todo, hay un precedente: en 2019 se dijo que había muerto después de que un Antonov 72 se estrellara en la República Democrática del Congo. Sin embargo, la cabeza de Wagner reapareció tres días después. Los 10 cuerpos recuperados estaban carbonizados e irreconocibles, y sería necesaria una prueba de ADN para confirmar su identidad. Algunas fuentes dicen que se encontró el teléfono de Prigozhin y, lo que es más importante, que a uno de los cadáveres le faltaba un dedo de la mano, detalles que sugieren que se trata del cadáver de un multimillonario que se rebeló contra Putin.

¿Pero qué pasó el miércoles pasado? Prigozhin acaba de regresar de África. En Moscú se reúne con funcionarios locales y habla sobre los negocios y el suministro de alimentos que confiará a sus empresas. Luego se dirige al aeropuerto de Vnukovo en Moscú. El Embraer lo espera y, si el mensaje que la azafata ha enviado a la familia es correcto, algunos técnicos buscan problemas y uno incluso trae vino. A las 17:46 salida hacia San Petersburgo. Además de los tres miembros de la tripulación, junto con Prigozhin y Utkin, hay otros tipos duros de Wagner a bordo, incluido Valery Chekalov, director de seguridad. La primera rareza: ¿cómo es posible que todos los líderes del grupo que desafió a Putin hace apenas dos meses estén en el mismo avión y no viajen en aviones diferentes? El Embraer asciende instantáneamente a 28.000 pies. A esa altitud, derribarlos requeriría sofisticados sistemas de defensa antiaérea proporcionados por el ejército. Según Flightradar (un sitio que rastrea rastros), el avión cambia repentinamente de altitud: desciende, luego sube a 31.000 pies, luego vuelve a descender a 19.725 y al final desaparece del radar. 33 minutos después del despegue, se estrelló al sur del pueblo de Kuzenkino, en la región de Tver. El ala se rompe. Vecinos de la zona dicen que escucharon dos estruendos y que la caída se produjo muy lentamente, «como una hoja». Si no fuera una broma de serie B, ahí termina la historia de Prigozhin. Dos meses después del asalto al poder del Kremlin, murió en un misterioso accidente aéreo. Como le sucedió en Cuba en 1959 a Camilo Cienfuegos, un revolucionario del que se decía en ese momento que se había vuelto demasiado pesado para Fidel Castro. Como le ocurrió en 1971 a Li Biao, mano derecha de Mao y luego enemigo.