Frosinone, Di Francesco: «Este partido será una lección para nosotros. Quien se sienta cómodo puede quedarse en casa».

La undécima derrota del Frosinone en liga se produjo en el estadio Atalanta. El técnico Eusebio Di Francesco comentó sobre el partido a Sky Sports: «Nos cuesta hablar, faltaba todo. Queríamos empezar con un plan 4-3-3 y no tuve tiempo de cambiarlo, dados los tres goles marcados». .” «En siete minutos. Luego nos recuperamos mejor, pero al final mi equipo encajó dos goles muy ajustados, y no es la primera vez que esto sucede. En los primeros 20 minutos no entendimos nada».

«¿Es el debut de Gagemis una nota positiva? Si tuviéramos que encontrar algo bueno – continúa el entrenador del equipo – diría que sí. Llegó recientemente pero tiene capacidad y podría ser útil para enfrentar a estos equipos. Marcó tres goles. «La pérdida fue demasiado para nosotros. Sólo hemos guardado un pequeño rencor y hay pequeñas cosas en las que debemos crecer. Espero que este partido nos sirva de lección, sino no llegaremos a ninguna parte. No debemos perder las ganas de ganar». Al comienzo de la temporada, quien se sienta bien puede quedarse en casa para mí, estoy cansado incluso de hablar de sistemas de juego, los juegos en el tablero son inexistentes, siempre hay que Ser dinámico. Independientemente de la formación, todo también hace falta otra. Pensemos en el próximo partido, que será en casa. Este es el peor momento que nos toca afrontar. El rendimiento nunca faltó, hoy sí. La situación debe Ser diferentes, hoy no tuvimos que esforzarnos «. No creo que haya arrogancia al principio, no entramos con la determinación adecuada. La arrogancia será un problema. No debemos perder nuestra identidad que nos distingue. «Hoy perdimos la oportunidad, cometimos un error y el domingo no podemos permitirnos otra actuación como ésta».