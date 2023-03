Freudenberg, Louise, de 12 años, asesinada en el bosque por dos amigos de su edad con «varias puñaladas» – Corriere.it

Louise llegó sola a casa, después de visitar a un amigo, alrededor de las 5:30 del sábado.. Esta fue la última vez que se la vio con vida. Luego, el cuerpo fue encontrado el domingo, justo al otro lado de la frontera regional con Renania-Palatinado (cerca de Freudenberg). A dos kilómetros de la casa del amigo. Pero en la dirección opuesta a casa. Una autopsia el lunes confirmó su identidad y la primera filtración de noticias: No fue un delito sexual, el niño pudo haber sido asesinado por «múltiples puñaladas» – se encontró un cuchillo no mucho después – y según la tontería terminó más tarde centrarse Los detectives estaban en camino. Luisa, es decir, Fue asesinada por dos de sus compañeros por un motivo aterrador y apropiado para su edad: venganza por una burla. Louise contra uno de ellos. Se supone que los adultos no deben participar. La confesión de ayer: ni siquiera inmediatamente, sino solo después de que el interrogatorio los haya atrapado en algunas contradicciones.