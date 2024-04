Franco Di Mare lo acompaña durante su enfermedad. Sus “mujeres”: su hija Stella, a quien adoptó en Kosovo, sus hermanas y su pareja, Julia. “Estaba corriendo solo”

aGiovanna Cavalli

En la hermosa casa romana de Casia, estuvo rodeado del cariño de su gente más querida. Su amigo más cercano estaba con él cenando en casa cuando se transmitió por televisión la entrevista a Fabio Fazio.

“Tengo una vida hermosa, ¿sabes? Estoy con la gente que amo”. A pesar de todo, Franco Di Mare. Se considera un hombre afortunado. . Porque hizo el trabajo que soñaba. Y porque, en los buenos tiempos y ahora, en los más duros, Sus seres queridos, familiares y verdaderos amigos siempre estuvieron a su lado. A quien el ex corresponsal y presentador de Al-Rai TV, de 68 años, dedicó el último capítulo de su libro “Le parole per dirlo” (Sem-Feltrinelli), un pequeño diccionario existencial (“Mi voluntad”), que definió en la entrevista con mensajero que reveló que tenía Un tumor muy agresivo, el mesotelioma ).

En la hermosa casa romana de Via Cassia, rodeada de vegetación, estoy con él. Las dos hermanas menores (Franco es el hijo mayor de una familia napolitana muy unida).

Ayudar a sí mismo lucía Y vio: “El sabio, el primer cuadrado, siempre generoso con buenos consejos (nunca seguidos)”. Y será “El lector sofisticado y culto, que mira el mundo con una mirada zen. «Si no fuera por su terquedad al enseñarme el hechizo para dormir, 'Nam Myoho Renge Kyu'».

Y luego ahí Luigi, conocido como Gino “Ella me consoló y me protegió, aunque yo era mayor (y en Nápoles estas cosas son importantes)”.

Hay un lugar especial en su corazón. A su hija Stella, que ahora tiene treinta años: “La persona que le dio significado y propósito a toda mi vida”. De Marie la adoptó en Kosovo cuando era muy pequeña, la sacó de un orfanato y la llevó en un vuelo de la Cruz Roja a Italia. En 2015, se filmó el drama de Rayono «El ángel de Sarajevo» sobre su conmovedora historia con Beppe Fiorello, ligeramente inspirado en la novela del periodista «No preguntes por qué». “ Hay una Stella detrás de cada línea que escribí. Ella es quien allanó y salvó el camino de mi vida. . Ahora, cada vez que la veo caminar libremente por el mundo, me conmueve”.

Durante ocho años, también entró en la vida de Franco Di Mare. Giulia Berdini, 33 años, su pareja, es bella y amable . “Mi amor, la mujer que tuvo la fuerza para cargarme incluso cuando yo no podía cargarme a mí mismo”. Se encontraron en la sede de la RAI en Saxa Rubra, entre charla y café. Julia era la encargada de catering del bar interior. . Franco, que anteriormente estuvo casado con Alessandra, ya llevaba algunos años divorciado. Julia alegra sus días. “ Me sorprendió su alegre visión de la vida que temía que se hubiera perdido. Aburrirse a su lado era absolutamente imposible”.

Un día, Julia le mintió: “Encontré este perro abandonado en la calle, estaba en la basura y no podía dejarlo allí”. Eso no era cierto, fui a buscarlo a la basura. Un lindo chihuahua macho llamado Lily (“sí, lo sé, tiene nombre de niña, pero no nos importa”) está de fiesta con la esperanza de conseguir algunas galletas y un rasguño en la cabeza. Una mentira que pronto perdonarás: «El hoy y la noche son el azúcar con el que condimentamos nuestros días.». El verano pasado, cuando todavía Las condiciones de salud de Franco lo permitieronTodos fueron a Puglia, a casa de su hermano Gino.