Francia y Macron aprueban la reforma de las pensiones sin votación y eluden el parlamento: protestas callejeras, acusaciones policiales

Tras obtener el visto bueno del Senado, el fallo eludió una votación en la Asamblea Nacional por decisión del Ejecutivo, que ahora deberá enfrentar pedidos de censura de la oposición. Los sindicatos anuncian una nueva movilización el jueves 23 de marzo. Después de la guerra relámpago, miles de manifestantes se reúnen de forma independiente en la Place de la Concorde en una protesta improvisada: Al menos 120 arrestados

ferozmente disputado reforma de pensiones en FranciaQue eleva la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, se aprueba sin votación en el Parlamento. Gobierno emmanuel macron El fallo fue aprobado para ser activado por el Primer Ministro elizabeth bourneel mecanismo previsto en el art. 49.3 de la constitución. Tras la luz verde del Senado, tampoco fue necesario obtener el visto bueno de los diputados. La elección se produjo en un ambiente de gran tensión dentro y fuera de la Cámara: mientras sindicatos y manifestantes anuncian su intención de huelga hasta el final, los diputados opositores Cantaron la Marsella (video) e impidió hablar al primer ministro durante unos minutos. «Asumo la responsabilidad de mi gobierno», dijo Bourne más tarde, siendo abucheado. Poco después, miles de personas acudieron Plaza de la Concordia Para un plantón improvisado, en presencia de los sindicatos pero también de los distintos líderes de los «chalecos amarillos»: las fuerzas del régimen llevaron a cabo una serie de acusaciones y utilizaron gases lacrimógenos Y Hidrantes para dispersar a los manifestantes. Por la noche, la situación se deterioró aún más. Tras intentar evacuar a la policía con cañones de agua, grupos de manifestantes volvieron al ataque, destruyendo e incendiando diversos materiales y vehículos, y se enfrentaron con los agentes. Numerosos daños en el cercano y elegante Faubourg Saint-Honore. detenido 120 por lo menos. Después de la guerra relámpago parlamentaria, anunció la Coordinación de los Sindicatos Franceses «Una La nueva movilización nacionalContra la Reforma jueves, 23 de marzo“En lugar de retirar el Proyecto de Ley, el Gobierno ha decidido forzarlo”, denunció las siglas en una nota.

“Hasta el último momento, junto con nuestros ministros, hicimos todo lo posible grupo mayoritario sobre este texto. «Queríamos votar», dijo Bourne en la televisión nacional por la noche, pero explicó que eso no fue posible porque «algunas personas querían hacer una juego de personajes En contradicción con su grupo’: refiriéndose a los diputados republicanos que pretendían votar en contra de la reforma, desobedeciendo las indicaciones del partido. En ese momento, volvió «confirmado no más votos» y «un decisión colectiva‘, indicando que no podemos Juega el futuroApoyándose en «posibles cambios en la posición de los diputados de la oposición. El desafío es asegurar un futuro para nuestro sistema de pensiones». Soy muy consciente de que es un esfuerzo importante para los franceses trabajar durante otros dos años. La razón puede ser que alguien quería hacer pensar a la gente que todo se podía pagar con préstamos, pero esto no es un asunto serio». Entonces el Primer Ministro dijo: «me quedé impactadoDe las protestas en la sala: «El Parlamento, la Asamblea Nacional, el lugar del debate. Si no quieren escucharse unos a otros, significa que algunos partidos no respetan nuestras instituciones».

Sin embargo, eso no es todo para el gobierno: dentro de las próximas 24 horas, la oposición tendrá derecho a presentar mociones de censura. serviciosAsamblea Nacional Ya hemos anunciado que se va a producir la votación de las propuestas -que será «transversal», dado que Marine Le Pen ya ha anunciado que votará también las propuestas de la izquierda-. Lunes. El gobierno tiene pocas posibilidades de ser derrotado por la confianza, a menos que los legisladores republicanos o centristas voten en contra del gobierno. Según las recientes declaraciones de las partes francesas, serán tres movimientos En preparación: uno de los Nupes, Nueva Unión Popular Ecológica y Socialuna alianza de partidos políticos franceses fundada por la izquierda y los movimientos ecologistas, una alianza que ya ha sido anunciada oficialmente por Asamblea Nacional Y el tercero de varios partidos que puede firmar el grupo Libertés, Independents Outre-mer et Territoires (Liot), que cuenta con 20 diputados y diputadas de la república. Los diputados nupes también pueden participar pero no de La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Solo este último movimiento parece poder ganar impulso. 289 votos necesarios para aprobar. Si eso sucede, el gobierno de Elizabeth Bourne será derrocado. Macron tendría entonces la opción de volver a nombrarlo para formar un nuevo gobierno, elegir a otro primer ministro o incluso disolver la Asamblea Nacional.

Solo una vez en una cita Quinta República En Francia, un gobierno cayó sobre una moción para censurar a la oposición, una herramienta usada cien veces. Ocurrió en octubre de 1962 con Charles de Gaulle Presidente de la República. A esto le siguió la dimisión del gobierno de Pompidou, y la respuesta del general de Gaulle fue disolver el Parlamento. La moción de censura tenía que ver con la intención de De Gaulle de hacerlo reforma de las elecciones presidenciales y convertirlo de Voto de los votantes mayores A votar por sufragio universal, que es capaz de garantizarle una mayor legitimidad en un período de grave inestabilidad política.