Francesco Chiofalo está en serios problemas con Drusilla Gucci

Hace unas horas Francesco Chiofalo confirmó la crisis con Drusilla Gucci.

El exprotagonista de La isla de las tentaciones admitía lo mucho que se rumoreaba desde hacía unas semanas: Las cosas con el exnáufrago de L’Isola dei Famosi no iban bien desde hacía meses y fue Gucci quien pidió pausa. Los dos ya no están en contacto y también han eliminado al seguidor en Instagram.

A través de unas historias en Instagram, Francesco Chiofalo quiso aclarar su situación emocional:

Cada vez me llegan más mensajes con respecto a Drusilla, como es que ya no te ven en las stories, ya no nos ves juntas, ya prácticamente no nos vemos. Desde hace meses hemos visto poco o nada. Me parece correcto, no es que tenga que poner excusas a nadie, pero de todos modos, mucha gente se ha encariñado con nuestra pareja, así que me parece correcto explicar cómo van las cosas entre ella y yo.

Y para evitar malentendidos estúpidos y preguntas repetidas, voy a explicar esto de una vez por todas y aclarar esto por un momento.

Desafortunadamente, han pasado varios meses desde que las cosas entre Drusilla y yo no han ido tan bien en términos de varias cosas. Digamos que tú y yo no solo somos estéticamente diferentes, sino que en realidad somos muy diferentes como personas. Esto puede ser una ventaja en ciertas ocasiones, y en otras puede generar fuertes roces.

Tuvimos una pelea recientemente, una pelea en la que ella decidió quitarme todas las cosas que tenía aquí. No vivíamos juntos pero después de 2 años de estar juntos, ella tenía muchas cosas que dejó y se llevó también.

Decidimos tomarnos un momento también para comprender cuánto nos preocupamos el uno por el otro. Es un momento en que no nos escuchamos. Nos ayuda a ambos a pensar mejor sobre muchas cosas. Tal vez es hora de que nos vayamos o volvamos a estar juntos.

Ya no nos escribimos, también eliminamos los siguientes en Instagram. Lamento mucho esta situación. Por mi parte, sigo enamorado. La idea de una pausa para pensar fue más idea mía que de ella. Obviamente, las cosas ya no funcionan bien en nuestra relación.

Ya no confías en mí. Perdí por completo su confianza a pesar de que le repetí varias veces que nunca la traicioné y siempre le mostré respeto. Si ya no nos ves juntos, he aquí por qué. Estamos tratando de averiguar si deberíamos romper o volver a estar juntos.