Fórmula 1: Verstappen ya es profesional en Baréin, Leclerc se retira – F1

Max Verstappen empieza donde lo dejó: ganando y abriendo de la mejor manera posible la temporada 2023 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. El Holandés Errante dominó el Gran Premio de Baréin y persiguió a todos los Red Bull detrás de él, perfecto en todas las situaciones. , capaz de ofrecer un rendimiento impecable de alto nivel. El ritmo impuesto por el bicampeón del mundo enseguida pareció insostenible a los contrincantes, que poco a poco se fueron separando. Al final, el otro Red Bull dirigido por el mexicano Sergio Pérez y el formidable Aston Martin dirigido por el inmortal Fernando Alonso terminaron con gran destreza detrás del holandés. ¿Qué pasa con los autos Ferrari? Charles Leclerc hizo una buena salida y finalizó segundo, pero en la vuelta 41 tuvo que parar la «roja» a un lado de la pista, se bajó y se dirigió hacia los pits, admitiendo que «en términos de desempeño, éramos una carrera». fuera de alcance. Encontraron algo, en la calificación estábamos cerca. Están en otra categoría «. Acceder a rankings y valoraciones

agencia ansa Piloto de Ferrari: Aún así, estuvimos cerca de la clasificación (Ansa)

Si no la rendición, entonces el reconocimiento de una soberanía bastante evidente. Mónaco parecía frustrado, perdiendo más certeza. Ya por la mañana los augurios no eran buenos, pues en su Ferrari se instaló una nueva unidad eléctrica y una nueva batería: dos intervenciones que no conllevan penalizaciones, pero que nos dan una idea de la situación. Habrá tiempo para estudiar, y tal vez comprender, el problema técnico que ha frenado a Ferrari; El hecho es que la ventaja en la temporada de campeonato de Maranello fue desastrosa. Un pequeño consuelo fue la cuarta plaza del español Carlos Sainz Jr., que se defendió de los asaltos del muy condecorado británico Lewis Hamilton, manteniendo la posición que había colocado a los pies del podio. Quizás se espera demasiado de Ferrari todos los años, y ahí es probablemente donde sale mal. El comienzo fue positivo para Leclerc que se instaló en el segundo lugar detrás de Verstappen: el holandés, después de algunas vueltas, ya estaba en el camino de la victoria. Bien hecho Leclerc por adelantar a Red Bull Pérez y mantener esperanzados a los fans de Ferrari. Hamilton primero se coló a Alonso, luego Stroll le tocó: el coche del asturiano no tuvo consecuencias, levantó la cabeza y empezó a pisar a fondo el acelerador, desde lo alto de sus 41 años y una experiencia envidiable.

agencia ansa READ ¡Aquí está el pergamino hasta el final! «El deterioro con respecto a Red Bull no fue bueno, tenemos que empezar desde aquí y hacer todo lo posible para resolver la situación en las próximas semanas». (ANSA)

Antes de que comenzara la remontada, también había pasado el expiloto de Ferrari Russell, pagando el precio de la falta de estabilidad provocada por el contacto previo. Verstappen empezó a volar, entre cambio de neumáticos y régimen de revoluciones: en unas diez vueltas hizo un hueco de 8 pulgadas en el Ferrari. La superioridad del auto campeón del mundo en ritmo de carrera se sintió de inmediato, fuera del alcance de los Ferrari, quienes se detuvieron al mismo tiempo, optaron por el neumático duro y, poco después, Red Bull cambió al ‘blando’. Detalles que confirmaron el dominio de Red Bull. La segunda parada fue fatal para Leclerc que se detuvo poco después y, con la cabeza gacha, muy decepcionado dejó el coche aparcado a un lado de la pista. Un final amargo para un Gran Premio que debería haberle permitido enviar un mensaje preciso y directo a su rival holandés. Más que, de nuevo, los conciertos de Maranello, habrá que investigar y comprender, pero sobre todo encontrar la fiabilidad adecuada de cara a la segunda vuelta de la temporada, en Arabia Saudí el 19 de marzo.