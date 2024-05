Fórmula 1: Leclerc domina Montecarlo, otro tercer puesto rojo para Sainz – Fórmula 1

Charles Leclerc de Ferrari ganó el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, tomando la delantera después de la segunda salida y manteniendo su liderazgo durante toda la carrera, por delante de Oscar Piastri de McLaren y el otro Carlos Sainz de Ferrari. Este es el primer éxito del piloto de Mónaco en su pista, ya que antes había salido dos veces desde el primer lugar sin terminar la carrera.

Lando Norris, con un McLaren, quedó en cuarta posición, por delante del Mercedes de George Russell y del Red Bull de Max Verstappen, que ocupaba la sexta posición en meta cuando tomó la salida. Lewis Hamilton (Mercedes), Yuki Tsunoda (RB), Alex Albon (Williams) y Pierre Gasly (Alpine) también sumaron puntos.

La carrera, también porque muchos equipos optaron por no hacer paradas en boxes, se desarrolló sin grandes perturbaciones y la clasificación final reflejó en gran medida la clasificación de salida.

La única emoción real provino de las etapas posteriores a la primera salida, con el terrible accidente que involucró al piloto de Red Bull Sergio Pérez y a los pilotos de Haas, Magnussen y Hülkenberg, que luego no participaron en la carrera.

De las imágenes del accidente se desprende que el piloto de Magnussen Haas intentó adelantar a Pérez, que partía desde atrás tras una decepcionante clasificación, pero no había espacio. Así, el auto mexicano Red Bull fue arrojado violentamente contra las barreras, incluido el auto Haas de Nico Hulkenberg. Sólo la solidez de la celda de seguridad salvó a Pérez, que inmediatamente salió de los restos del coche. También en la primera vuelta se produjo una colisión entre Alpine Ocon y Gasly en Portier, con el coche del primero volando por los aires, afortunadamente sin volcar.

“No hay palabras para explicar mi alegría. Es una carrera muy difícil, como lo demuestra el hecho de que lo intenté dos veces y no pude ganar. Esta es la carrera que me hizo soñar con convertirme en piloto. Entonces no pensaba en conducir la carrera, sino solo en mi padre (que murió en 2017, ed.), porque ese era nuestro sueño”. Así, Charles Leclerc se mostró afectado y comentó la victoria en Mónaco.

«Hice una carrera cautelosa, pero en las últimas vueltas pude presionar un poco, porque Ferrari fue perfecto. Tengo que agradecer al equipo que me dio un gran auto y al público que siempre me apoyó».

