Fórmula 1, Gran Premio de Holanda 2024: Clasificación y Pole en directo desde Zandvoort

Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti o bentornati in Olanda. Stiamo per seguire assieme le qualifiche che assegneranno la pole position per il GP d’Olanda. In tv diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su NOW. Qui la nostra cronaca con il monitor dei tempi. #SkyMotori, come sempre, il vostro hashtag di riferimento! Si va in pista!

«,»postId»:»5a152019-e1bf-4818-a5c3-bcb812dabf3d»},{«timestamp»:»2024-08-24T10:50:20.089Z»,»timestampUtcIt»:»2024-08-24T12:50:20+0200″,»altBackground»:false,»title»:»LIBERE A GASLY, MA SI GIRA POCHISISMO A ZANDVOORT»,»content»:»

Un’altra sessione di prove libere ridotta ai minimi termini in Olanda. Stavolta non per il maltempo ma per un incidente: a circa metà delle FP3, infatti, Sargeant ha perso il controllo della sua Williams ed è finito violentemente contro le barriere. Macchina distrutta e in fiamme per attimi di terrore fino a quando il pilota statunitense non è sceso da solo dalla sua vettura. La sessione è ripresa per concedere un giro finale, con Gasly che ha chiuso al comando in 1:20.311 davanti a Magnussen e Bottas. Alle 15 si riparte per assegnare la quindicesima pole della stagione: diretta su Sky e in streaming su NOW

«,»postId»:»87b5ddb6-5f2a-4f87-8da5-d74827724591″},{«timestamp»:»2024-08-24T10:48:58.405Z»,»timestampUtcIt»:»2024-08-24T12:48:58+0200″,»video»:{«videoId»:»946814″,»videoPageUrl»:»»},»altBackground»:true,»title»:»IL VIDEO DELL’INCIDENTE DI SARGEANT (WILLIAMS)»,»postId»:»09f11b2a-24e1-4a89-931b-bf65d43c65d2″},{«timestamp»:»2024-08-24T10:40:46.825Z»,»timestampUtcIt»:»2024-08-24T12:40:46+0200″,»image»:{«imgSrc»:»https://static.sky.it/editorialimages/8746780326643519250629468983834887904762/external-upload/liveblog-manager/sport/2024/08/24/f1%20tempi%20fp3%20olanda%202024.jpg»,»imgAlt»:»F1″,»imgCredits»:null,»imgCaption»:null},»altBackground»:true,»title»:»CLASSIFICA E TEMPI DELLE LIBERE 3″,»postId»:»dfa89eba-a4e4-4647-b026-ab0d0cb468d2″},{«timestamp»:»2024-08-24T10:39:37.869Z»,»timestampUtcIt»:»2024-08-24T12:39:37+0200″,»event»:{«text»:»bandiera a scacchi!»,»borderColor»:»#ffffff»,»backgroundColor»:»#051045″,»icon»:»data:image/svg+xml,%3csvg width=’32’ height=’32’ fill=’none’ xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’%3e%3cg clip-path=’url(%23a)’ fill=’white’%3e%3cpath d=’m21.503 14.838-2.828 2.77 2.828 2.771 2.829-2.77-2.829-2.771Z’/%3e%3cpath d=’M31.716 16.613 19.453 4.296l-.102-.09a1.016 1.016 0 0 0-1.324.083L.29 21.792l-.096.11a.965.965 0 0 0 .102 1.276l.112.094c.393.283.948.25 1.302-.1l7.063-6.97 11.663 11.509.113.095c.392.287.951.255 1.306-.095l9.855-9.724.095-.11a.965.965 0 0 0-.09-1.264Zm-4.556 3.766-2.828 2.77-2.829-2.77-2.828 2.77-2.829-2.77 2.829-2.77-2.829-2.771-2.828 2.77-2.828-2.77 2.828-2.77 2.829 2.77 2.828-2.77-2.829-2.772 2.829-2.77 2.828 2.77-2.828 2.771 2.828 2.77 2.829-2.77 2.828 2.77-2.828 2.771 2.828 2.771Z’/%3e%3c/g%3e%3cdefs%3e%3cclipPath id=’a’%3e%3cpath fill=’white’ transform=’translate(0 4)’ d=’M0 0h32v24H0z’/%3e%3c/clipPath%3e%3c/defs%3e%3c/svg%3e»,»type»:»races»},»altBackground»:false,»content»:»

A GASLY IL MIGLIOR TEMPO DELLE LIBERE 3







2° Magnussen



3° Bottas



«,»social»:{«socialType»:»twitter»,»src»:»https://twitter.com/F1/status/1827294246975479858″,»cookieAllowed»:true},»postId»:»355c90a4-7887-4e2d-9fbf-0a5a67cecef0″},{«timestamp»:»2024-08-24T10:36:41.399Z»,»timestampUtcIt»:»2024-08-24T12:36:41+0200″,»altBackground»:false,»content»:»

Magnussen secondo in 1:20.450

«,»postId»:»3de9d334-2823-4a67-9216-818836d313e4″},{«timestamp»:»2024-08-24T10:36:26.054Z»,»timestampUtcIt»:»2024-08-24T12:36:26+0200″,»altBackground»:false,»content»:»

Gasly si mette al comando in 1:20.311

«,»postId»:»ee09c4fd-81f2-4c21-907e-8473c621e537″},{«timestamp»:»2024-08-24T10:35:41.766Z»,»timestampUtcIt»:»2024-08-24T12:35:41+0200″,»altBackground»:false,»content»:»

Bandiera bianca e nera per Verstappen: avviso per non aver rispettato le procesure in pit-lane

«,»postId»:»888a471a-56d7-4ee9-bf9d-6bb3934a60ed»},{«timestamp»:»2024-08-24T10:29:57.915Z»,»timestampUtcIt»:»2024-08-24T12:29:57+0200″,»altBackground»:false,»content»:»

Si riparte! Alonso al momento in testa alle FP3: solo 10 piloti con un tempo

«,»postId»:»e477b435-dde4-47ba-bed5-6482f6ac48db»},{«timestamp»:»2024-08-24T10:27:02.622Z»,»timestampUtcIt»:»2024-08-24T12:27:02+0200″,»altBackground»:false,»content»:»

Solo 4 minuti alla bandiera a scacchi

F1, biglietti GP Monza: sconto per i clienti Sky Extra: scopri qui come

Il GP di Monza è alle porte e per i clienti Sky un'occasione unica! Grazie a Sky Extra avrete la possibilità di acquistare i biglietti a un prezzo scontato utilizzando il codice promozionale SkyExtra8 inquadrando il QR che troverete qui ma anche nelle dirette di Sky Sport24. Partecipate alla corsa al biglietto, il Gran Premio d'Italia si avvicina!

Il GP di Monza è alle porte e per i clienti Sky un’occasione unica! Grazie a Sky Extra avrete la possibilità di acquistare i biglietti a un prezzo scontato utilizzando il codice promozionale SkyExtra8 inquadrando il QR che troverete qui ma anche nelle dirette di Sky Sport24. Partecipate alla corsa al biglietto, il Gran Premio d’Italia si avvicina! I DETTAGLI

«,»postId»:»6a66ceea-f198-4e0a-ba16-257c176164c8″},{«timestamp»:»2024-08-24T10:23:19.718Z»,»timestampUtcIt»:»2024-08-24T12:23:19+0200″,»altBackground»:false,»content»:»

Intanto il sole fa capolino su Zandvoort. C’è sempre vento

«,»postId»:»69567b2d-4f7e-4b50-a30e-1d6c187ae49d»},{«timestamp»:»2024-08-24T10:22:20.693Z»,»timestampUtcIt»:»2024-08-24T12:22:20+0200″,»altBackground»:false,»content»:»

Si lavora ancora in pista: sarà davvero possibile tornare a girare nelle Libere 3?

«,»postId»:»4a728f5d-5d0f-4e99-8e1a-62d95154365d»},{«timestamp»:»2024-08-24T10:19:59.350Z»,»timestampUtcIt»:»2024-08-24T12:19:59+0200″,»altBackground»:false,»content»:»

Si riparte alle 12.25: di fatto i i piloti avranno a disposizione un giro

«,»postId»:»62f7f3dc-6a51-4307-8ed2-84e51fef419d»},{«timestamp»:»2024-08-24T10:15:46.152Z»,»timestampUtcIt»:»2024-08-24T12:15:46+0200″,»altBackground»:false,»content»:»

Danni ingenti sulla Williams di Sargeant: per quanto evidente dopo l’impatto, ora abbiamo anche la certezza dai box

«,»postId»:»18cbe4bc-e6d3-4edc-b015-953297ef6259″},{«timestamp»:»2024-08-24T10:12:28.882Z»,»timestampUtcIt»:»2024-08-24T12:12:28+0200″,»altBackground»:false,»content»:»

Pista ripulita dai detriti, barriere quasi del tutto sistemate

«,»postId»:»03c25ef8-1385-47b5-8679-d5c47777fb02″},{«timestamp»:»2024-08-24T10:08:19.677Z»,»timestampUtcIt»:»2024-08-24T12:08:19+0200″,»image»:{«imgSrc»:»https://static.sky.it/editorialimages/4542134986445245723001878476846346884242/external-upload/liveblog-manager/sport/2024/08/24/GVvTEutXkAAFp3u.jpeg»,»imgAlt»:»f1″,»imgCredits»:null,»imgCaption»:null},»altBackground»:true,»content»:»

Si lavora nel punto dell’impatto di Sargeant per sistemare le bariere

«,»postId»:»0fdcf1f8-e95c-4430-bb2a-fe15addb2da5″},{«timestamp»:»2024-08-24T10:05:12.970Z»,»timestampUtcIt»:»2024-08-24T12:05:12+0200″,»image»:{«imgSrc»:»https://static.sky.it/editorialimages/3412609350880522387152961121572565285197/external-upload/liveblog-manager/sport/2024/08/24/GVvQHztWkAA-TDw.jpeg»,»imgAlt»:»f1″,»imgCredits»:null,»imgCaption»:null},»altBackground»:true,»content»:»

Cosa resta della Williams di Sargeant dopo l’incidente

«,»postId»:»daac15d8-3592-4f2c-8207-9a593b3ca60a»},{«timestamp»:»2024-08-24T10:03:38.528Z»,»timestampUtcIt»:»2024-08-24T12:03:38+0200″,»altBackground»:false,»content»:»

26′ al termine della terza sessione di libere e siamo ancora in regime di bandiera rossa

«,»postId»:»cee92b50-6879-4771-bc0e-5cb14460e866″},{«timestamp»:»2024-08-24T10:00:46.828Z»,»timestampUtcIt»:»2024-08-24T12:00:46+0200″,»altBackground»:false,»content»:»

Non c’è ancora indicazione sulla ripresa delle FP3

Amigos del Sky, fanáticos de la Fórmula 1, bienvenidos o bienvenidos de nuevo a los Países Bajos. Estamos a punto de seguir las clasificaciones que otorgarán el primer puesto para el Gran Premio de Holanda. Acción libre con Gasly, pero muy pocos turnos en Zandvoort. Otro entrenamiento gratuito se reduce al mínimo Holanda. Esta vez no por mal tiempo sino por un accidente: de hecho, a mitad del FP3, sargento Perdió el control de sí mismo williams Terminó con violencia contra las barreras. El auto quedó destruido y se incendió generando momentos de terror hasta que el conductor estadounidense salió solo de su auto. La sesión se reanudó para dar paso a la última vuelta con Gasly Que acabó en cabeza con un tiempo de 1:20.311, por delante de Magnussen y Bottas. A las 15:00 horas comenzamos una vez más nuestro sorteo número 15 de la temporada: en vivo por Sky y en vivo AHORA Vídeo del accidente de Sargant (Williams). Clasificaciones y tiempos libres 3 ¡La ciencia es voluble! Gasly tiene el mejor tiempo libre 3 Magnussen ocupa el segundo lugar 1:20.450 Gasly toma la delantera 1:20.311 La bandera blanca y negra de Verstappen: Advertencia por incumplimiento de los procedimientos del pit lane ¡Aquí vamos de nuevo! Alonso lidera actualmente los FP3: sólo 10 pilotos a la vez Solitario 4 minutos Para la ciencia es voluble Y al mismo tiempo sol Mira a Zandvoort. siempre esta ahí vientos Seguimos trabajando en la pista.:¿Será realmente posible volver a la FP3? Empezamos de nuevo a las 12.25h: En realidad los pilotos tendrán una vuelta disponible Daños extensos williams Por Sargent: Aunque después del impacto quedó claro, ahora también estamos seguros de los cráteres El camino fue despejado por escombros, Barreras Casi completamente ordenado trabajamos en Punto de impacto sargento Para reparar barreras ¿Qué queda de williams a sargento despues del accidente 26′ Finaliza el tercer entrenamiento libre y seguimos bajo el sistema de bandera roja Aún no hay indicios de que se reanude el FP3