Fórmula 1 Alonso: «También he renovado mi contrato con Aston Martin por la llegada de Honda»

fernando alonso Es alguien que no les cuenta. Honda lo sabe bien, ya que en 2015 fue objeto de un ataque del español que no fue fácil de digerir. Durante el Gran Premio de Japón (el Gran Premio original de Honda), el español, que trabajaba para McLaren, habló por radio quejándose del motor, llamándolo «motor GP2», es decir, motor de Fórmula 2. Así que el fabricante japonés debió haber Me sentí muy aliviado al escuchar las palabras del bicampeón del mundo sobre la renovación con Aston Martin: “ Elegí quedarme también porque a partir de 2026 tendremos motores Honda. un aspecto muy importante para mí.” Palabras que no sólo están relacionadas con las circunstancias: De hecho, El propulsor que Honda suministra actualmente a Red Bull y RB es extremadamente potente y fiable desde hace años. . En 2026 cambiarán los motores, pero Alonso está convencido de que los japoneses podrán ofrecer una PU competitiva de inmediato: “Creo que la base desde la que partirán en 2026 será fuerte: en Sakura tienen la posibilidad de hacerlo “Es algo importante. «Será un placer volver a trabajar con los japoneses».

Confianza en el proyecto Aston Martin

—

Ha habido muchos rumores girando en torno al nombre de Fernando Alonso, al que se ha relacionado con grandes equipos como Mercedes y Red Bull. Pero al final, el español renovó con Aston Martin: “Se han dicho muchas cosas sobre mi futuro en la Fórmula 1, pero hoy estoy feliz de anunciar que he renovado con Aston Martin, y he firmado un contrato plurianual”. El español también añadió: «A principios de año dije que primero decidiría si seguir corriendo o no y luego me sentaría a hablar con el equipo. Desde que llegué en 2023 me he sentido como en casa». «Hemos logrado mucho juntos en 15 meses, incluidos podios y batallas inolvidables».