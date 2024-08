Fonseca: «Okafor jugará en el Parma. ¿Camarda? No lo llamaré, no es el momento».

El primer Milan de la temporada finalmente se recuperó: bueno reaccionando mientras se recuperaba pero después de poner de relieve la fragilidad defensiva heredada de la temporada pasada. Para Fonseca ya es el momento de hacer cambios, sobre todo en defensa: entrará Pavlovic para intentar volver a levantar el muro. No es sólo eso. Hay muchos otros temas que combinan. El primer partido fuera de casa, un rival joven y combativo, más cambios en el centro del campo y la necesidad de sustituir al no disponible Morata. ¿Okapor más que Jovic? Fonseca dijo directamente: «Tengo que ser honesto, Okafor jugará mañana. Necesitamos presionar más alto que en Turín, lo intentamos y él respondió bien. Las características del partido le convienen. Habrá un lugar para Luka en la carrera.» El inicio de Okafor no será el único cambio respecto a hace una semana: “Reinders y Theo están cerca de la cima, Pavlovic puede jugar. Tenemos que ser diferentes a la primera parte contra el Torino, no podemos dejar la preparación a otros equipos. Quiero un equipo diferente, tenemos que «seremos consistentes sin dejar el juego al rival, especialmente en casa en Parma. Tendremos que ser más agresivos». Quizás con Leao acercándose a la portería: «Rafa tiene la oportunidad de impactar y mejorar sus números en goles y asistencias. Ya hemos dicho que es un jugador intransferible, pero es un jugador clave para nosotros». , puede que tardemos más en ver a los demás: “Ha llegado Fofana y Emerson vendrán más tarde y tienen que entender nuestro estilo de juego y necesitan más tiempo. «Emerson es más ofensivo que Calabria, tiene una preparación ofensiva diferente».