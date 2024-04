Folie à Deux, ¡aquí está el estreno en italiano con Joaquin Phoenix y Lady Gaga!

Por fin ha llegado el esperado estreno en italiano de Joker Folie à Deux, protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga. ¿Estás preparado para el impacto de la secuela de una de las películas más comentadas de los últimos años? Joker 2 se estrenará en cines el 2 de octubre.

La espera ha terminado y es hora de utilizar ese cliché, porque Primer tráiler en italiano a Joker 2: Folie à Deux con Joaquin Phoenix Y Lady Gaga Lanzamiento esperado 2 de Octubre Una de las películas más esperadas de la temporada: dirigida de nuevo Todd PhillipsEl creador del gran éxito del ex Joker de 2019 promete generar debate tal como lo hizo hace unos años. Miremoslo juntos Tráiler Joker Folie à Deux.

Joker: Folie à Deux: primer tráiler en italiano de Joker 2 con Joaquin Phoenix y Lady Gaga – HD

Joker 2: Folie à Deux debería recuperar el legado del gran éxito

Mientras os dejamos absorber las primeras imágenes animadas de Joker: Folie à DeuxRecapitulemos cómo llegamos hasta aquí. salida Todd Phillips Crear precedente bufón Como releer duros dramas clásicos sobre mentes torturadas, conductor de taxi En primer lugar: no es casualidad que estuviera presente simbólicamente en el elenco de la película anterior. Robert de Niro. La dimensión cinematográfico, al menos como se suele entender en el cine contemporáneo, entre superproducciones y aventuras y/o matices más ligeros, realmente ha quedado de lado. Hasta el presupuesto El Joker no era comparable a los demás. Superproducción de DC o Marvel. Con un presupuesto de 60 millones de dólares, según la estimación media de Hollywood Reporter y Variety, la película ha recaudado una cantidad astronómica en todo el mundo: 1.079.000.000 de dólares (Fuente Boxofficemojo), Récord para una película con clasificación R. Su éxito también provocó intensos debates y enfrentamientos sobre el tono adoptado, el nihilismo inherente a la historia y su ambigüedad moral. Sin embargo, la larga ola de… Venecia (con el Leon de Oro) ajo ÓscarCon dos pequeñas estatuas (de Phoenix y del compositor Hildur Guðnadóttir) de once nominaciones. Un legado pesado que deberá asumir a partir del 2 de octubre Joker: Folie à Deux. Recordemos que el largometraje no tiene nada que ver con el nuevo Universo DC que comenzará en 2025 con James Gunn Superman, porque se mueve en una zona libre en la que lo nuevo no existe. Estudios Capitales Identificar con palabras DC Otro Mundo.