Foley Italia, Mazzanti y De Giorgi tienen resultados similares, destinos diferentes: palabras de Manfredi

Resultados similares, destinos diferentes: El mundo del voleibol italiano se pregunta sobre sí mismo después de un verano lleno de emociones y de momentos bajos y no siempre positivo. Fue aún mejor para los chicos del equipo nacional de Fefè De Giorgi que ganaron la plata en la La Eurocopa sólo perdió en la final ante PoloniaEl verano femenino fue ciertamente más emocionante después de terminar en cuarto lugar en el evento continental.

Italia, decepción para el equipo de Di Giorgi

el El segundo puesto en el Campeonato de Europa fue visto por algunos como una decepciónUn año después de ganar el Mundial: el equipo de De Giorgi esperaba lograr un logro importante en el torneo continental, y antes el camino parecía ir en esa dirección. Polonia choca con el obstáculo.

Un sentimiento de decepción que no mejoró ni siquiera después del torneo preolímpico en el que Micheletto y sus compañeros demostraron desde el principio que no estaban en perfecta sincronía y luego acabaron en derrota. Malas derrotas ante Cuba y Brasil: El resultado de París es lejano y depende de la clasificación.

Mazzanti: un chivo expiatorio tras la Eurocopa y el preolímpico

Davide Mazzanti no será el entrenador de la selección italiana de voleibol femenino. Esto se ha entendido desde hace mucho tiempo, quizás demasiado. La Eurocopa empezó entre polémica y acabó peor. La derrota en semifinales ante Turquía (que luego ganó el torneo) parecía haber minado las últimas energías de un equipo que no sólo no logró subir al podio, sino que también tuvo problemas en la etapa preolímpica, donde se quedó corto. Clasificarse para los Juegos de Francia el próximo verano: en este caso, la esperanza también reside en la clasificación.

Naturalmente, la falta de un podio afecta mucho el criterio de Mazzanti, pero está claro que su filosofía sobre cómo construir el equipo tuvo una mayor influencia. El equipo decidió prescindir de Paola Egonu Y a un grupo unificado de veteranos y centrarse en todo. Antrapova. Al final, pagó el precio de la decisión de despedirlo.

Manfredi justifica el fracaso de De Giorgi

Resultados similares, destinos diferentes Fue dicho y aclarado en palabras del presidente de Vibaf, Giuseppe Manfredi Después de que Lafia y sus compañeros no lograran clasificarse Elige centrarte en los aspectos positivos..

Lamentamos no haber conseguido la clasificación y los azzurri ciertamente pagaron el precio del cansancio de esta larga temporada. Los excepcionales resultados obtenidos en los últimos años nos permiten ocupar el tercer puesto mundial. Río no debe hacernos olvidar el excelente Campeonato de Europa y la medalla de plata que obtuvimos. Estoy convencido de que este grupo tiene todas las capacidades para representar mejor nuestro movimiento.

