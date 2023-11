Fognini está loco con Publick: es un derbi con Sonego en Metz

Luego está Fabio Fognini, el jugador de 36 años que, cuando toma una raqueta en la mano, es capaz de regalarte tres horas de tenis más bellas, intensas, emocionantes y nada ordinarias. El jugador de Liguria puede haber caído al puesto 147 del mundo y tendrá demasiados problemas físicos, pero lo que hizo en octavos de final en Metz, en el torneo ATP 250, contra otro intérprete de una raqueta increíble como el kazajo Alexander Bublik, número 32 del ranking y cabeza de serie número 5, quedará en la historia: recuerdos con una sonrisa. El marcador fue 4-6, 7-6 (7), 7-6 (5) lleno de espectáculo, con tres puntos de partido descartados en un segundo set loco. Bublik (finalista del año pasado) también es un verdadero showman, y se lo toma a risa, no sin antes enfurecerse, con mirada pétrea, tras fallar un balón en el partido con un gol mágico de Fabio. Sin embargo, todo parecía ir bien para el kazajo, después de ganar el primer set con facilidad, pero no tuvo en cuenta a Fognini, y ni siquiera un poco consigo mismo: un jugador bonito a la vista, Bublik, pero nada predecible. , como él mismo dijo. El menos. Fabio dijo al final del partido: «En partidos como este sigo jugando, para los que entreno y sufro. He perdido un poco de clasificación en los últimos meses, ha pasado mucho tiempo». “Desde que me perdí los cuartos de final a este nivel, estoy contento pero también muy cansado”, dijo el jugador de Liguria con una sonrisa. Para Fognini, este es el 83º cuarto de final de su carrera, el primero desde Belgrado 2022, y el 18º partido que gana en su carrera salvando puntos de partido. No está mal, dice su amigo Djokovic.