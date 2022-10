Flujo de lodo y agua golpea la ciudad, 36 muertos, 56 desaparecidos – Corriere.it

De paulo virtud

Río Los Patos se desborda tras fuertes lluvias en Las Tejerias: más de 300 viviendas destruidas y 700 dañadas

testigo

José Santiago, de 65 años, dijo que me salvé trepando al techo y agarrándome de una antena de televisión. “El agua me llegó al cuello: si hubiera llovido otros cinco minutos, me hubiera ahogado. El desastre fue causado por la crecida del río Los Patos que, además de una masa de agua, arrastró sedimentos que descendieron de los cerros alrededor. Las Tijrias En Venezuela en 1999, cerca de 10.000 personas murieron por deslizamiento de tierra en el estado Vargas.